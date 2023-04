Baubeginn in der kommenden Woche Neue Radspuren in Berlin-Tempelhof

Die Attilastraße in Tempelhof erhält jetzt auch auf dem Abschnitt zwischen Ringstraße und Gersdorffstraße in beide Richtungen Radfahrstreifen, wobei die Spur stadteinwärts baulich geschützt werden soll. Zudem wird der Gehweg breiter werden. Die Bau- und Markierungsarbeiten dafür sollen bereits in der kommenden Woche beginnen, wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Dienstagnachmittag mitteilte.

Für die Einrichtung der Radspuren werden nach Angaben der Senatsverwaltung Parkplätze wegfallen. Stadteinwärts wird das Parken auf dem Gehweg nicht mehr möglich sein. Stadtauswärts wird das bisherige Senkrechtparken in Längsparken umgewandelt, außerdem fallen in den Kreuzungsbereichen aus Sicherheitsgründen Parkplätze weg. Auf der Steglitzer Seite und auf dem Abschnitt zwischen Gersdorffstraße und Röblingstraße gibt es auf der Attilastraße bereits Radspuren.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg

Auf 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Grün-Rot-Rot einig: Die drei Parteien haben Schwerpunkte vereinbart

Royaler Markttag: Einmal im Leben auf Königsspuren sein

Zukunft Tempelhofer Feld: Debatten im Bezirk

Autark und ohne Wasseranschluss: Standorte für Toiletten im Park

Ganz schön queer: Bezirksamt wirbt auf lesbisch-schwulem Stadtfest

Gegen sexuellen Missbrauch: Kirchenkreis beschließt Schutzkonzept

70 Jahre Notaufnahmelager Marienfelde: Zeitzeugen gesucht

Yorckbrücke 5 zurück: Noch fehlt der Anschluss

Unterwegs im Bezirk: Tipps und Termine

Spaziergänge über den Alten St.-Matthäus-Kirchhof: Verlosung von Friedhofsführern

Fanabstimmung: Erneute Prämierung vom FC Internationale

Süßes Tempelhof: Das Wiederaufleben der Confiserie Walter +++

…das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite