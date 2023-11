Baustelle auf der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln Nördlicher Abschnitt wird vorübergehend Einbahnstraße

Wer derzeit in Berlin-Neukölln mit dem Auto aus der Flughafen- in die Karl-Marx-Straße abbiegen will, landet in einer Sackgasse. Seit Anfang Oktober ist die Einmündung auf Höhe der Neukölln Arcaden für Autos gesperrt: Dort wird aktuell an der Dauerbaustelle gebaut.

Das soll sich bereits in wenigen Wochen wieder ändern: Ab Mitte/Ende November soll zwar die Flughafenstraße wieder freigegeben werden. Dafür wird der nördliche Teil der Karl-Marx-Straße dann allerdings zur Einbahnstraße in Richtung Hermannplatz. Dann soll der Verkehr stadtauswärts bis Ende Januar über Flughafen-, Hermann- und Werbellinstraße umgeleitet werden.

Auch Radfahrende sind betroffen: Sie sollen über die Reuterstraße umgeleitet werden. Der Nachtbus N7 wird über Sonnenallee und Erkstraße ausweichen. In dieser Zeit soll der östliche Teil der Fahrbahn der Karl-Marx-Straße im Abschnitt bis zur Weichselstraße fertiggestellt werden.

Auch der Fuß- und Radverkehr sind betroffen

Fußgänger:innen müssen auch hier noch länger mit einem Provisorium leben: Weil auch die Wasserbetriebe noch Leitungen sanieren und neu verlegen müssen, soll der Gehwegteil erst im Herbst 2024 fertiggestellt werden.

Seit 2010 lässt der Bezirk Neukölln in der Karl-Marx-Straße die Fahrbahn erneuern, die Gehwege verbreitern, Radwege anlegen und Bäume pflanzen. Parallel dichtet die BVG die 100 Jahre alten Tunneldecken der U-Bahnlinie 7 ab, die direkt unter der Straße verläuft.

Gebaut wird etappenweise, damit der Verkehr nicht völlig zusammenbricht. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis 2021 abgeschlossen sein. Nach Verzögerungen ist nun die Fertigstellung des letzten Bauabschnittes zwischen Flughafenstraße und Hermannplatz für Ende 2024 geplant.