Beliebtes Ziel, aber auch Ärgernis Die Zeit des Thaimarkts im Berliner Preußenpark läuft ab

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Der thailändische Streetfood-Markt soll den Preußenpark verlassen. Die Wilmersdorfer Grünfläche werde stattdessen „als Park wiederhergestellt“, steht im Entwurf für die neue Zählgemeinschaftsvereinbarung der CDU und Grünen. Das Papier liegt dem Tagesspiegel vor. Der Markt erhält demnach „möglichst in der näheren Umgebung“ einen neuen Standort. Künftig wollen beide Parteien gemeinsam in Charlottenburg-Wilmersdorf regieren. Die SPD kritisiert die Verdrängung dieses beliebten und „einzigartigen interkulturellen Zusammentreffens“ aus dem Park. Anwohnende fordern seit Jahren eine Verlagerung des Thai-Markts. Sie kritisieren Schäden an Grünflächen und verlangen, dass der Park wieder ganz der Nachbarschaft diene. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

CDU und Grüne vereinbaren weitere politische Ziele

Konzertveranstalter startet Freiluftsaison im Künstlerhof

Autotunnel an der Schlangenbader Straße gesperrt

Strandbad Halensee braucht neuen Pächter

Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße wird verlängert

Kameras zeigen Falkennest im Corbusierhaus

Freikarten für Stadtführungen und Buchpräsentation

Open-Air-Kino im Kranzler Eck

Sportvereine stellen sich vor

Bolzplatzturnier für Kinder und Jugendliche

„Rickenbacker’s Music-Inn“ an der Bundesallee musste schließen – doch eine Kellnerin setzt die musikalischen Mitmach-Sessions andernorts fort

