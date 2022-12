Berlin bremst Raser ein bisschen Erster fester Blitzer am Kurfürstendamm

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 270.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.600 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags.

Überraschung in der City West: Ohne eine Ankündigung hat die Polizei ein stationäres Mess- und Blitzgerät vor der Schaubühne am Lehniner Platz aufgestellt, um gegen Raser auf dem Kurfürstendamm vorzugehen. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wusste nichts von dem Zeitpunkt, teilte aber auf Nachfrage mit, es sei „an der Standortwahl beteiligt“ gewesen. Bereits im Jahr 2019 hatte die Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) „mindestens einen“ fest installierten Blitzer am Ku’damm gefordert. Apropos Standort: Auch den etwas merkwürdigen Platz für das Gerät an einer Überquerungsstelle für Fußgänger versucht das Bezirksamt zu erklären. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Neue Milieuschutzgebiete und Streit um Kleingärten: Wir berichten aus der BVV

Neue „Büchertausch-Bar“

Posaunenchor spielt Weihnachtsmusik bei Rundfahrt im Cabrio-Bus

Ausstellung über den Vampirfilm-Klassiker „Nosferatu“ – mit freiem Eintritt für Blutspender

Weihnachtszirkus darf wieder am Olympiastadion gastieren, muss aber auf Wildtiere verzichten

Wilmersdorfer Hallenbad kann mit Geld vom Bund saniert werden

Die drei Türme sind weg: Vattenfall hat das Heizkraftwerk neben der Stadtautobahn abgerissen

