Berlin-Klassiker seit 1974 Der Seniorenchor lädt zum Frühlingskonzert ins Rathaus Spandau

Terminkalender raus, hier kündigt sich das „1. Spandauer Seniorenorchester“ an: Das traditionelle Frühjahrskonzert findet diesmal laut Sozialstadtrat Gregor Kempert, SPD, am Freitag, 19. April, 15.30 bis 17.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt. Und weil das immer ziemlich beliebt ist, ist so frühe Ticket-Info nötig und deshalb Thema im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau: Eintrittskarten für 2,50 Euro gibt’s wochentags von 10 bis 13 Uhr und 14-17.30 Uhr im Seniorenklub Lindenufer, Mauerstraße 10a.

Das Seniorenorchester hat sich 1974 gegründet und besteht aus etwa 20 Musikerinnen und Musikern bis ins hohe Alter („zwischen 60 und 95 Jahren“). „Das Orchester ist eine Senioren- und Hobbygruppe des Seniorenklubs Lindenufer. Wir spielen eine unterhaltsame Mischung aus Jazz, Tanzmusik, Schlager und Pop. Das gesamte Repertoire umfasst dabei mehr als 200 Titel.“ Der Chor im Netz: spaso.de

