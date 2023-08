Berlin-Lichtenberg mit Umwelttipps Was kann das „Klimasparbuch“ wirklich?

Das Bezirksamt Lichtenberg hat das erste „Klimasparbuch“ Berlins herausgegeben. Der Begriff „Sparbuch“ bezieht sich dabei auf das Ziel, mit dem Heft einen Beitrag zum Einsparen klimaschädlicher CO₂-Emissionen zu leisten. Der kostenfreie Ratgeber bietet auf 49 Seiten neben Informationen zu Lichtenberger Akteur:innen sowie Beratungsangeboten rund um den Klimaschutz auch zahlreiche praktische Tipps für einen nachhaltigen Alltag. Es sind Tauschbörsen, Repaircafés und Gemeinschaftsgärten im Bezirk aufgeführt. Online gibt es das Sparbuch hier als PDF.

Da gibt es zum Beispiel zehn Klimatipps, etwa zu einem „hochwertigen Ökostromprodukt“ zu wechseln. Zudem soll man sich neue „stromsparende Geräte“ anschaffen, einen Kühlschrank zum Beispiel. Und Tipp acht ist einer für richtige Klima-Füchse: „Investieren Sie in ökologische Projekte. Lassen Sie Ihr Geld für den Klimaschutz arbeiten und freuen Sie sich mit gutem Gewissen über die Rendite.“

Das Auto abschaffen, so gehts

Der Ratgeber gibt auch Hinweise dazu, wie man das eigene Auto abschaffen und auf Rad, Bus, Bahn oder Carsharing umsteigen kann. Es wird gezeigt, wo man im Bezirk ökologisch einkaufen kann, Tipps für Ausflüge mit der Familie und vieles mehr.

Gefördert von der Senatsverwaltung

Das Konzept des Klimasparbuchs hat „oekom e.V.“ entwickelt, die berlinweit erste Ausgabe wurde auf den Bezirk Lichtenberg zugeschnitten. Im Heft finden sich Gutscheine für diverse nachhaltige Orte im Bezirk. Das Sparbuch ist in bezirklichen Einrichtungen wie Bibliotheken, Museen, Bürger:innenämtern oder im Rathaus Lichtenberg erhältlich. Es wurde gefördert durch das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.

Auch der Tagesspiegel-Checkpoint ist schon auf das Buch aufmerksam geworden und recherchiert, dass der Zollernalbkreis und die Gemeinde Sehnde bereits Klimasparbücher herausgebracht haben. „Die 48-seitige Broschüre versammelt vor allem Imperative, die bereits vor 44 Jahren in jeder Kreuzberger WG-Küche am Kühlschrank klebten (‚Überdenken Sie Ihr Konsumverhalten‘)“, schreibt Lorenz Maroldt. „Besonders heiß ist folgender Hinweis: ‚Probieren Sie es mal mit einer Absenkung der Raumtemperatur.‘ Und falls Sie mal ‚einem Geburtstagskind‘ etwas schenken wollen, ‚das schon alles hat‘, verrät Bezirksbürgermeister Martin Schaefer auf Seite 13 auch noch einen aus den Tropen importierten Geheimtipp: ‚Selbst gemachte zuckerfreie Schokolade‘. CP-Servicehinweis: Beim Verzehr von Kakaopulver können Gedanken an Kinderarbeit und gerodete Regenwälder einen bitteren Beigeschmack hervorrufen.“

