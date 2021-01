Philipp Bouteiller – allein auf der TXL-Startbahn. Noch vor einem halben Jahr wäre das Anlass eines größeren Polizeieinsatzes gewesen: Ein Jogger mitten auf der 60 breiten Startbahn des Berliner Flughafens Tegel.

Im Januar 2021 stört das aber niemand mehr, allenfalls die Feldhasen rümpfen beleidigt die Nase ob der Störung. Der Mann, der sich da seines Lebens erfreute, war Philipp Bouteiller, der Geschäftsführer der „Tegel Projekt GmbH“. Das ist jenes öffentliche Unternehmen, unter dessen Führung die Umwandlung des früheren Flughafens TXL in einen modernen Forschungs- und Gewerbepark mit später einmal 30.000 Arbeitsplätzen entstehen soll.

Auch der Einzug von bis zu 2000 Studenten der Beuth-Hochschule in das Terminal A, das Hauptgebäude des Flughafens, wird unter der Projektleitung dieses Unternehmens erfolgen.

Und dann ist da auch noch das Schumacher-Quartier im Osten des Riesengeländes, mit Wohnungen für 10.000 Menschen.

„Eine weltweit einmalige Chance für eine europäische Millionenstadt“, schwärmt der 52-jährige Philipp Bouteiller am Telefon des Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel. Am 8. November 2020 ist von Tegel das letzte Flugzeug gestartet. Sechs Monate danach endet die Betriebspflicht für den Flughafen.

Der Planer des Milliardenprojekts am TXL: Philipp Bouteiller. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Ab Mai 2021 kann also Stück für Stück der Übergang des Areals von der Flughafengesellschaft auf die Tegel-Projekt-GmbH erfolgen. Mehr als 100 Gebäude gehören dazu. Und über all das hat sich Philipp Bouteiller verständlich gefreut, als er in den ersten Tagen des neuen Jahres über die menschenleere Piste joggte – da kann man nur noch „Guten Start“ wünschen.

Zur Erinnerung: Im Januar 2021 werden fast 190 Bäume am Flughafen gefällt, damit ab März die Baustelleneinfahrt steht. Mehr lesen Sie hier im Tagesspiegel.

