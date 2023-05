Berlin-Tipp, very british! Wo die Wasserflugzeuge auf der Havel landeten

Sonne, Wellen, Havelufer - hier kommt ein Ausflugstipp fürs lange Pfingstwochenende in Berlin: Auf dem Gelände des deutsch-britischen Yachtclubs zwischen Kladow und Gatow (direkt am Havelradweg) gibt es eine kleine, feine Ausstellung zur Historie des Ortes. Und die Historie hat es in sich: Das Gelände ist very british und spielte eine wichtige Rolle während der Luftbrücke vor 75 Jahren: Auf der Havel landeten damals Wasserflugzeuge, die West-Berlin während der Blockade gerettet haben - und der Yachtclub war so was wie das Flugfeld. Dort wurden die Maschinen betankt. Auch ein kleiner Tower befand sich am Kladower Ufer.

Die Ausstellung mit interessanten Schwarz-Weiß-Fotos (auch vom Hafen in Kladow, wo die Kohle vom Flugplatz Gatow ankam und per Schiff in die Berliner Innenstadt geschippert wurde), vielen Infos und einem Filmchen befindet sich auf dem Gelände gleich neben dem Eingang – der Eintritt ist frei. Im Clubhaus finden Sie weitere Bilder von den Sunderland-Flugzeugen auf dem Weg zur Umkleidekabine.

Blick in die Ausstellung mit vielen Fotos. © André Görke

Blick vom Havelradweg aufs Gelände - rechts die Ausstellung. © André Görke

Blick vom Tresen nach draußen - mit Sonnenterasse und Havel-Panorama. © André Görke

Wer was hinter die Kiemen braucht bei atemberaubendem Havel-Panorama: Fish & Chips (8 Euro) und Guinness (4 Euro, aus der Dose, aber mit Schaum) gibt’s am Tresen. Tolle Zeitreise voller Kopfkino! 12 bis 20 Uhr. Der Yachtclub hat offiziell die Adresse Kladower Damm 217H, was aber etwas irreführend ist: Der eigentliche Kladower Damm befindet sich ein gutes Stück entfernt.

Lesen Sie mehr aus Spandau - im neuen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Darin sind die Schüsse auf dem alten Parkplatz des verwaisten Krankenhauses und Tennisclubs in Hohengatow auch Thema - kostenlos und in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke. Aber natürlich noch viel mehr. Hier eine Übersicht der aktuellen Themen.

Diese Nachricht wird viele Familien im Bezirk und darüber hinaus treffen, denn kaum ein Fleck war so beliebt bei Kids, Kitas und Schulen: Dem „Vierfelderhof“ in Gatow droht zum 1. Juli 2023 das komplette Aus. Das erfuhr der Spandau-Newsletter aus gut informierten Kreisen. In der aktuellen Ausgabe gibt es News zu den Gründen, zur Zukunft, zu den Tieren und Infos aus dem Amtsgericht. Der Bauernhof ist auch ein Fall fürs Rathaus. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

droht zum 1. Juli 2023 das komplette Aus. Das erfuhr der Spandau-Newsletter aus gut informierten Kreisen. In der aktuellen Ausgabe gibt es News zu den Gründen, zur Zukunft, zu den Tieren und Infos aus dem Amtsgericht. Der Bauernhof ist auch ein Fall fürs Rathaus. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem: Berlins riesiger Campingplatz in Kladow : Portrait vom neuen Restaurant-Chef, den viele vom Havelufer kennen - und vom Alexanderplatz

: Portrait vom neuen Restaurant-Chef, den viele vom Havelufer kennen - und vom Alexanderplatz Braucht Spandau einen Gastro-Gipfel? Es stehen viele Lokale zum Verkauf

Es stehen viele Lokale zum Verkauf Ärger um Wilhelmstadtfest : Barfly klagt, Stadtrat wehrt sich

: Barfly klagt, Stadtrat wehrt sich Wartezeit im Standesamt : Spandau ist Letzter - warum, Herr Stadtrat?

: Spandau ist Letzter - warum, Herr Stadtrat? „Geschlossen seit Dezember 2022“: News zum Bürgeramt in Kladow - und ein Update zu den anderen Bürgerämtern

in Kladow - und ein Update zu den anderen Bürgerämtern 17. Stockwerk , doch der Fahrstuhl ist kaputt: Jetzt gibt es einen Reparaturtermin

, doch der Fahrstuhl ist kaputt: Jetzt gibt es einen Reparaturtermin 1. BVV nach der Wahl - die besten Anträge im Rathaussaal : Weihnachten und Weinmeisterhornweg, Bummel-Baustellen und Hafen-Idee, Kulturquickies und Schrottplätze

: Weihnachten und Weinmeisterhornweg, Bummel-Baustellen und Hafen-Idee, Kulturquickies und Schrottplätze 50 Jahre BBO : Neues Kunstwerk für die Schule

: Neues Kunstwerk für die Schule SC Siemensstadt: Babybecken immer noch kaputt

immer noch kaputt Mord in Hohengatow - Schüsse auf dem alten Parkplatz vom Krankenhaus und Tennisclub

- Schüsse auf dem alten Parkplatz vom Krankenhaus und Tennisclub Run of Spirit im Johannesstift: 1000 Läuferinnen und Läufer machen mit

im Johannesstift: 1000 Läuferinnen und Läufer machen mit Pfingsten in Spandaus Kirchen: zwei Tipps fürs Festwochenende

in Spandaus Kirchen: zwei Tipps fürs Festwochenende Neue Pläne für Ella-Kay-Heim : Unmut in Kladow

: Unmut in Kladow Kartenverlosung fürs Luftwaffenmuseum: 5x2 Tickets für den großen Orchesterabend auf dem Flugplatz Gatow

...und noch viel mehr lokale Nachrichten lesen Sie in den Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel unter tagesspiegel.de/bezirke.