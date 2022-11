Berliner Bezirk fordert Grundstückskauf Senat soll Raum für großes Kulturquartier schaffen

Seit Langem fordert die Bürgerinitiative Quartier Fasanenplatz ein Konzept für das Wilmersdorfer Gebiet zwischen der Schaperstraße, der Bundesallee und dem Fasanenplatz. Das wünschen sich auch die dortigen Kulturstätten – die Bar jeder Vernunft, das Haus der Berliner Festspiele und der Standort der Universität der Künste, zu dem ein Konzertsaal gehört.

Nun bitten die Charlottenburg-Wilmersdorfer Bürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) und Baustadtrat Fabian Schmitz-Grethlein (SPD) den Senat in einem Schreiben, private Grundstücksteile zu erwerben, um die Gegend zum „öffentlichen Kulturquartier weiterzuentwickeln“. Das hässliche Beton-Parkdeck, auf dem die Bar jeder Vernunft steht, soll einer „grünen Durchwegung“ weichen und die Varietébühne innerhalb des Areals umziehen.

Die Kultur-Institutionen am Fasanenplatz Die Universität der Künste nutzt das einstige Joachimsthalsche Gymnasium an der Bundesallee 1-12. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde 1875 bis 1880 errichtet.

Das Haus der Berliner Festspiele an der Schaperstraße 24 hatte 1963 als „Theater der Freien Volksbühne“ im Berliner Westen eröffnet. Heute gehört das Gebäude dem Bund und steht unter Denkmalschutz.

Die Bar jeder Vernunft feiert aktuell ihr 40-jähriges Bestehen. Das alte Spiegelzelt des Theaters steht auf einer Parkpalette, die Eigentum einer Immobilienfirma ist.

Die grün-rote Zählgemeinschaft in der Bezirksverordnetenversammlung hofft, dass „der Knoten endlich gelöst werden kann“. Die BVV-Fraktion der CDU verlangt in einem Antrag, das Gebiet per Bebauungsplan „als Kulturstandort und Erholungsfläche für die Öffentlichkeit“ auszuweisen.

Vor 20 Jahren wollte ein Investor ein Bürohochhaus errichten, später folgte ein Wohnungsbauprojekt. Beides scheiterte am Widerstand aus der Anwohnerschaft und der Bezirkspolitik. Wir haben oft darüber berichtet.

