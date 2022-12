Berliner Bezirk setzt Denkmalschutz durch Illegal abgerissener Industriebau muss rekonstruiert werden

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 270.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.600 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags.

„Wie im Wilden Westen“ fühlte sich der damalige Charlottenburg-Wilmersdorfer Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne), als die Betreiber des Berlinbiotechparks im Dezember 2019 ein historisches Kessel- und Turbinenhaus eigenmächtig abrissen. Doch nun wird das Baudenkmal aus den 1950-er Jahren wieder aufgebaut, der Bezirk setzte den Denkmalschutz durch. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Ab Heiligabend öffnet der Zoo wieder

Wie eine Krimi-Buchhändlerin in 20 Jahren zur „Miss Marple“ im Kiez wurde

Bauprojekte am Bahnhof Spichernstraße kommen voran – ein Hotel hat schon eröffnet

Handyparken ist bald ohne Vignette möglich

Kiezkamera: Die besondere Weihnachtskrippe der Kirchengemeinde Neu-Westend

Freikarten für Blues-Konzertnacht und Kino-Preview

Libanesisch-französisches Feinkostgeschäft und Restaurant schließt, sucht aber neue Räume

