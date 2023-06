Berliner Kaufhaus vor dem Aus Letzte Versuche, Karstadt Charlottenburg doch noch zu retten

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Die Schließung von Karstadt an der Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg scheint kaum noch abwendbar. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt – auch unter Politikerinnen und Politikern im Bezirk und beim Betriebsrat des Warenhauses. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat angekündigt, die Filiale Anfang 2024 aufzugeben. Über alternative Lösungen wurde jetzt noch einmal bei einer Veranstaltung der Linkspartei diskutiert, im Beisein der grünen Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Unsere BVV-Themenvorschau: Baustopp bei Radwegen, Cannabis-Verkauf als Modellprojekt, Automaten und Lieferdienste für Ausweise

Der Meister der Wandbilder: Ein Treffen mit dem Maler Gert Neuhaus

Stadtautobahn wird auch in Charlottenburg-Nord saniert – und das Bezirksamt befürchtet ein Chaos

Neuer jüdischer Campus öffnet

Fünfzehn weitere Stolpersteine zum Gedenken an Nazi-Opfer

Bürger können Standorte für Fahrradboxen vorschlagen

Warum Kioske am Ku’damm und in Grunewald leer stehen

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.