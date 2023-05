Berliner Musikszene Ehemalige Kellnerin bringt berühmte Jam-Sessions zurück

Im vergangenen Januar musste das Berliner Musiklokal „Rickenbacker’s Music-Inn“ nach 15 Jahren schließen (wir berichteten). Der Vermieter hatte dem Wirt gekündigt – vermutlich, um das Grundstück an der Bundesallee in Wilmersdorf neu zu bebauen. Doch die seit sieben Jahren im Rickenbacker’s tätige Kellnerin Angela Sosero wollte sich nicht mit dem Ende der Sessions abfinden, bei denen Bands gemeinsam mit Musikern im Publikum spielten.

Nun hat sie dafür einen neuen Ort in Charlottenburg gefunden. Dienstags organisiert Sosero die Konzerte in der Kunst- und Eventbar ART Stalker an der Kaiser-Friedrich-Straße 67. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Sessions starten zwischen 19.15 und 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Wer ein Instrument mitbringt und mitmacht, kann gratis teilnehmen.

Zurzeit spielen drei Bands, die jahrelang in dem geschlossenen Musiklokal aufgetreten waren, darunter eine von Jürgen Bailey. Er steht an jedem zweiten und vierten Dienstag bei den „Pro Jam Sessions“ auf der Bühne und ist auf unserem Foto mit Angela Sosero zu sehen.

Bailey freut sich darüber, dass die Sessions als „Treffpunkt“ erhalten bleiben. Die anderen Bands veranstalten Blues-Rock-Abende am ersten und dritten Dienstag eines Monats.

„80 bis 90 Prozent“ des Publikums seien frühere Stammgäste des Rickenbacker’s, schätzt Sosero. Für die 39-Jährige sind diese und die Musiker:innen „so etwas wie eine Familie“.

Die aktuellen Themen im Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf Schwarz-grünes Bündnis in der BVV und ein neuer Baustadtrat

Mieter für die Avus-Tribüne gesucht: Fernsehsender zieht doch nicht in das Baudenkmal

Hobby-Historiker veranstaltet Kiezführungen und Schiffstouren

Wo die Brunnen sprudeln – und wo nicht

Thai-Markt im Preußenpark sammelt Unterschriften gegen Verlagerung

Freibäder starten in die Saison

Ausschank beim „Rheingauer Weinbrunnen“ beginnt bald

Das Interesse ist groß. Neulich hätten die 250 Plätze kaum ausgereicht, erzählt Sosero. Auch die Chefin im ART Stalker, Jennifer Sproß, ist zufrieden. „Dienstags braucht man etwas, das zieht“, sagt sie, und mit den Sessions sei dies hervorragend gelungen. Zusätzlich veranstaltet Angela Sosero jetzt manchmal Konzerte an anderen Orten im Bezirk. Dazu gehören das griechische Restaurant „Terzo Mondo“ an der Grolmanstraße und „Bunnys Bar“ an der Uhlandstraße.