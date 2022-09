Berliner Stadtgrün kontra Wohnungen Bauprojekt gefährdet Kleingärten

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am Freitag wieder. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Erneut sind Parzellen in der Wilmersdorfer Kleingartenkolonie Am Stadtpark I bedroht. Noch vor zwei Jahren hatte sich der Verein darüber gefreut, dass Pläne für den Ausbau einer benachbarten Schule auf seinem Gelände fallengelassen wurden. Doch nun stehen 13 Gärten einem Projekt der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Berlinovo im Weg. Vor allem für Studierende sollen etwa 260 Apartments entstehen. Wir haben mit der Vorsitzenden des Kleingartenvereins gesprochen, der für den 1. Oktober zur Protestdemo aufruft. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Berliner Wahlen müssen wohl wiederholt werden – was das für die City West bedeutet

Wir berichten aus der aktuellen BVV-Sitzung

Neubaupläne für Karstadt-Areal am Kurfürstendamm leben wieder auf

Wilmersdorfs ältestes Haus: Sanierung des Schoeler-Schlösschens dauert länger als geplant

Musikclubs im ICC? Bei den Ideen für das geschlossene Kongresszentrum denkt ein Student noch weiter als der Senat

Freikarten für Konzert von Felix Räuber

Kostenloser „Fair Play Lauf“ für alle im Olympiastadion

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite