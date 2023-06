Berliner Traditionsclub Tennis Borussia Neuer Wirt fürs Stadioncasino dringend gesucht

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

19 Jahre lang hat Sebastian Krüger alias „Basti“ das Casino im Mommsenstadion in Eichkamp betrieben. Doch am vergangenen Mittwoch schloss er es aus gesundheitlichen Gründen. Eine Coronavirus-Erkrankung vor rund eineinhalb Jahren habe zu Langzeitfolgen geführt. erzählt Krüger. Ärzte rieten ihm, kürzer zu treten. Ende Juni beendet der Gastronom auch seinen zusätzlichen Partyservice. Nun sucht das Bezirksamt einen Nachfolger für das Casino, damit es im August, zum Saisonbeginn mit dem im Mommenstadion beheimateten Fußball-Traditionsclub Tennis Borussia, wieder öffnen kann. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Machtkampf in der CDU

Neuer Integrationsbeauftragter

Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße wird verlängert

Auf den bisherigen Radwegen in der Kantstraße fahren bald Busse

Mehr feste Blitzer gegen Raser und Rotlicht-Sünder

Warum Fenster in einem Mietshaus vermauert wurden

Fête de la musique mit vielen Konzerten im Bezirk

Lange Nacht der Wissenschaften

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.