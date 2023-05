Berlins berühmtester Ausflugsdampfer „Moby Dick“ wird 50 Jahre alt

Möööööp. Das berühmteste Ausflugsschiff Berlins feiert in dieser Woche Geburtstag: die „MS Moby Dick“ wird 50 Jahre alt. Der dicke Kahn in Wal-Optik hatte den letzten Sommer überraschend in Treptow-Köpenick auf der Spree verbracht, ist im Jubiläumsjahr aber wieder zuhause unterwegs, also auf Havel und Tegeler See.

Zur Jungfernfahrt am 2. Mai 1973 gibt’s übrigens eine putzige Anekdote: Als der schwimmende Wal getauft wurde, schwang Heidi Schütz, die Frau des damaligen Regierenden Klaus Schütz, die Sektflasche gegen den Dampfer. Der Nylonfaden aber riss – die Pulle verschwand im Wasser. Der Kahn wurde trotzdem das markanteste Schiff West-Berlins (neben der „Havelqueen“).

Das Schiff pendelte vor der Wende auf der Havel wegen der DDR-Grenzer zwischen Wannsee, Tegel und Heiligensee. Die Post brachte Moby Dick 1975 sogar auf eine Briefmarke. Das Binnen-Passagierschiff wurde einst auf der Werft Büsching & Rosemeyer in Nordrhein-Westfalen gebaut und schipperte dann durch die DDR nach West-Berlin.

Moby Dick im Regierungsviertel. © Thilo Rückeis

Noch bis zum Sonntag, 7. Mai, wird er auf dem Tegeler See und der Oberhavel Ehrenrunden drehen. Für die Jubiläumsfahrten gibt es noch Karten – buchen können Sie Ihren Walfischritt hier. Drei Touren gibt es pro Tag.

„Bis zum 6. Mai können Sie jeweils um 10.30, 13.00 oder 15.45 Uhr eine Schiffstour mit unserem beliebten Walfisch erleben, am 7. Mai um 12, 15 und 1745 Uhr“, schreibt die Berliner Traditionsreederei Stern & Kreisschifffahrt.

Und wer mag, kann sich auch ein Fanartikel vom Ausflug mitbringen: „Als Erinnerung an dieses einmalige Erlebnis haben wir uns noch etwas Besonders einfallen lassen: eine „Moby Dick“ Jubiläumstasse!“, schreibt die Reederei. Mööööp.

