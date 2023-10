Berlins friedlichstes Freibad Schwimmspaß ohne Polizei - so relaxed ist Staaken-West

Was für ein Idyll am Berliner Stadtrand: Das Freibad Staaken-West, erbaut 1980 zu DDR-Zeiten in der Peripherie, war im Sommer ein ganz besonders friedlicher Ort. Das geht aus einer Polizeistatistik im Abgeordnetenhaus als Antwort auf eine schriftliche Anfrage von Hendrikje Klein, Niklas Schrader und Alexander King, Linke, hervor. 17 Einsatzkräftestunden war die Polizei im Sommer in Staaken vor Ort. Berlinweit letzter Platz.

Von wegen wilder Westen und so! Ähnlich friedlich wie in Staaken ging es im Freibad im benachbarten Olympiastadion zu, das kurz hinter dem Spandauer Gartenzaun liegt. Die meisten Einsatzstunden waren fällig in Pankow (2500), gefolgt vom Sommerbad Neukölln (1600) und dem Sommerbad am Insulaner in Steglitz (1100).

Staaken-West wird auch 2024 das einzige Freibad in Spandau sein, weil das Sommerbad an der Gatower Straße saniert werden muss und erst 2025 wieder in Betrieb geht. Platsch.

