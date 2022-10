Berlins großer Traditionschor Erst nach Westend, dann auf zum Gendarmenmarkt!

Lust auf einen Berliner Kulturausflug? Gern. Hier meldet sich Tagesspiegel-Leser Joachim Mädlow, bekannt als Experte der Scharfen Lanke und als Mitglied der Chorvereinigung Spandau (90 Leute, gibt’s seit 150 Jahren).

Der große Berliner Traditionschor unternimmt einen kleinen Ausflug über die Bezirksgrenze und singt in der Epiphanienkirche in Westend (Knobelsdorffstraße 72/74). Der Kulturtipp war jetzt Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge lesen können unter tagesspiegel.de/bezirke. Der BVG-Bus 139 fährt von Berlin-Hakenfelde bis fast vor die Tür der großen Epiphanienkirche. Was steht auf dem Programm? „Pioniere der Klassik“, mit Christoph Willibald Gluck und Joseph Haydn. Wann: Sonnabend, 22. Oktober, 19 Uhr.

„Das Konzert ist eine Besonderheit – in mehrfacher Hinsicht“, erzählte Mädlow im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, denn: „Es ist unser erstes eigenes Konzert nach der langen Coronapause. Zum ersten Mal treten wir gemeinsam mit dem Wilmersdorfer Madiba Chor auf. Unser Chorleiter, Ulrich Paetzholdt, leitet auch diesen Chor.“ Oben sehen Sie ein Foto von ihm.

Und der Blick nach vorn nicht minder interessant: Das Konzert in Westend gilt als Testlauf für ein großes Konzertprojekt am 4. Februar 2023 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Mehr Infos: www.chorvereinigung-spandau.de

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Spandau

Den Bezirksnewsletter für Berlin-Spandau schicke ich Ihnen einmal pro Woche per Mail, gebündelt und voller Kieznachrichten, mit Bezirksdebatten, Terminen, ganz persönlichen Tipps und Menschen, die etwas bewegen wollen im Berliner Westen.

Den Spandau-Newsletter gibt es kostenlos unter www.tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Schlagzeilen.

Gegen Atomkriege : Wer kennt den Friedensbaum in Spandau?

: Wer kennt den Friedensbaum in Spandau? „Der SSV war nie weg - die Kegelabteilung gab’s immer“: Interview über Spandaus Kegelszene

- die Kegelabteilung gab’s immer“: Interview über Spandaus Kegelszene Wahl-Stadtrat spricht über 2600 Briefe , heißen Tee in der Kälte und wirbt um eine Person im Rathaus

, heißen Tee in der Kälte und wirbt um eine Person im Rathaus Kurios: Heiligabend, 23.59 Uhr , werden die Wahlplakate aufgestellt

, werden die Wahlplakate aufgestellt Entenzelt am Havelufer? So viele Weihnachtsmärkte gibt es 2022

So viele Weihnachtsmärkte gibt es 2022 Festbeleuchtung an Spandaus Straßen: Was erlaubt der Stadtrat?

an Spandaus Straßen: Was erlaubt der Stadtrat? Neue Wasserballarena : SPD-Chef lud zum Spitzengipfel

: SPD-Chef lud zum Spitzengipfel Insel Eiswerder : der neue Vorstand, die ersten Ziele

: der neue Vorstand, die ersten Ziele Heerstraße Nord : Klartext vom Stadtrat zu Duschcontainern und Kampf gegen Armut

: Klartext vom Stadtrat zu Duschcontainern und Kampf gegen Armut Pichelsdorfer : nächste Bauetappe

: nächste Bauetappe 45.000 Euro für „Wilma“

für „Wilma“ Spandaus Chor lädt nach Westend

lädt nach Westend Waldlauf : die besten Schulen im Überblick

: die besten Schulen im Überblick 750 Jahre Staaken : Alt-Pfarrer mit Kalender - und Kritik

: Alt-Pfarrer mit Kalender - und Kritik Theaterwerkstatt : Premiere in Kladow

: Premiere in Kladow El Clasicow : Das Derby zwischen Kladow und Gatow

: Das Derby zwischen Kladow und Gatow Nach Hertha : Leserbriefe zum M49 auf der Heerstraße

: Leserbriefe zum M49 auf der Heerstraße Viele wunderbare Ideen von Leserinnen und Lesern: Wie sollte die neue Schule in Hakenfelde heißen?

