Berlins neue Grundschule in Spandau Apfelbaum, Snoezelraum - und Platz für 600 Kids

Berlin-Spandau hat ’ne neue Schule, jetzt auch offiziell: Die Schule mit dem hübschen Namen „05G31“ um Constanze Rosengart wurde mit viel Bohei in Betrieb genommen, auch wenn dort längst der Unterricht lief. 400 Kids besuchen die Schule an der Goltzstraße in Hakenfelde, 580 werden es später einmal werden. Das Namenskürzel ist feines Berliner Behördendeutsch, bis ein Name gefunden ist: 05 steht für den Bezirk Spandau, das G für Grundschule. Und „31“ heißt: 31. Grundschule in Spandau. Baukosten: gut 40 Mio Euro.

Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner neuen Ausgabe, die Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Schicke Anzüge und helle Kleidung sind bei harter Gartenarbeit ja eher selten zu sehen, daher hier schnell das Pflanzfoto, als Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, Bürgermeister Frank Bewig, CDU, Staatssekretär Stephan Machulik, SPD, mit der Schulchefin ein Apfelbäumchen in die Erde setzten.

Vier Leute und ein Bäumchen: Gruppenbild im Erdloch. © BA Spandau

Und hier die Draufsicht von oben. Unter der Schule befindet sich der Maselakekanal, der in die Havel führt.

Mehr als zehn Prozent der Schulplätze sind für den erhöhten Förderbedarf vorgesehen („Schwerpunkt geistige Entwicklung“).

Der dreistöckige Neubau biete „Therapie- und Ruheräume und ist barrierefrei. Darüber hinaus gibt es ‚Snoezelenräume‘, die mit speziellen Licht- und Soundeffekten eine ruhige Raumlandschaft als Rückzugsort schaffen“. Als Nächstes sucht die Schule einen Namen. Havel-Grundschule? Silberreiher-Grundschule? Oder was ganz anderes?

In Staaken (Heerstraße), am Fehrbelliner Tor und am Siemens-Campus entstehen aktuell drei weitere neue Grundschulen.

Lesen Sie mehr aus Spandau im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir wichtige Nachrichten, Debatten, Termine und Tipps. Die Bezirksnewsletter mit 285.000 Abos gibt es einmal pro Woche und kostenlos hier: tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie im neuen Spandau-Newsletter lesen können.

„Die Kneipe im S-Bhf Siemenstadt ist schon länger nicht mehr in Betrieb: ein Falco-Plakat von 1986 , am Boden alte Kindl-Bierdeckel aus den 90-ern.“ Das schrieb unser Newsletter-Autor vor vier Jahren. Jetzt ist das Plakat zum legendären, auch als Live-Album veröffentlichten Falco-Konzert in der Eissporthalle an der Jafféstraße wieder aufgetaucht - und die Siemensbahn soll wieder in Betrieb gehen. Im Newsletter gibt’s die Geschichten zu alldem. Und darüber hinaus haben wir noch eine Frage zu der Bahnhofskneipe an die Newsletter-Leserinnen und -Leser.

ist schon länger nicht mehr in Betrieb: ein , am Boden alte Kindl-Bierdeckel aus den 90-ern.“ Das schrieb unser Newsletter-Autor vor vier Jahren. Jetzt ist das Plakat zum legendären, auch als Live-Album veröffentlichten in der Eissporthalle an der Jafféstraße wieder aufgetaucht - und die soll wieder in Betrieb gehen. Im Newsletter gibt’s die Geschichten zu alldem. Und darüber hinaus haben wir noch eine an die Newsletter-Leserinnen und -Leser. 90-Mio-Baustelle am Südhafen : Behala führt den Spandau-Newsletter durch den Südhafen und spricht über Ausbaupläne, Termine, Träume, Bierpaletten und die neue Schulenburgbrücke

: Behala führt den Spandau-Newsletter durch den Südhafen und spricht über Ausbaupläne, Termine, Träume, Bierpaletten und die neue Schulenburgbrücke „Wir sind die Berliner Quarkbar“ : Eigentümer-Ehepaar spricht im Newsletter über das süße Spandau, Wochenmärkte und Wünsche für den Kiez

: Eigentümer-Ehepaar spricht im Newsletter über das süße Spandau, Wochenmärkte und Wünsche für den Kiez XXL-Klassenfahrt nach Sylt: Kant-Gymnasium ist mit 700 Leuten aufgebrochen - der Schulleiter meldet sich noch schnell aus dem Sonderzug

Kant-Gymnasium ist mit 700 Leuten aufgebrochen - der Schulleiter meldet sich noch schnell aus dem Sonderzug Berlins 10 beste Currywürste - auch eine Adresse aus Spandau ist dabei

- auch eine Adresse aus Spandau ist dabei Spandau noch älter? Fünf Wochen Ausgrabungen an der alten Moritzkirche

Fünf Wochen Ausgrabungen an der alten Moritzkirche „Wir sind Sackgasse und keiner informiert uns“: Ärger an der Wilhelmstraße

und keiner informiert uns“: Ärger an der Wilhelmstraße Kritik an den neuen Laternen unter den Bahn-Brücken Klosterstraße

unter den Bahn-Brücken Klosterstraße Vorsicht, Asbest-Warnung an der Falkenseer Chaussee! Was der Stadtrat dazu sagt

an der Falkenseer Chaussee! Was der Stadtrat dazu sagt Viele Nachrichten: Neuer Apfelbaum für Schule, restaurierter Siemens-Park für Siemensstadt, Spree-Dialog im Klärwerk Ruhleben

Neuer Apfelbaum für Schule, restaurierter Siemens-Park für Siemensstadt, Spree-Dialog im Klärwerk Ruhleben Viele Termine im Newsletter : vom Oktoberfest auf dem Fluss bis zum Reformations-Spaziergang in der Altstadt

: vom Oktoberfest auf dem Fluss bis zum Reformations-Spaziergang in der Altstadt Viele Tipps im Newsletter : Erntedankfest im Johannesstift, Golf-Wanderung in Gatow, Leseabend in der Altstadt

: Erntedankfest im Johannesstift, Golf-Wanderung in Gatow, Leseabend in der Altstadt Viel Sport im Newsketter : vom Rudern an der Scharfen Lanke über Judo-Kinder in Kladow bis zu Hertha BSC und den Keglern vom Spandauer SV

: vom Rudern an der Scharfen Lanke über Judo-Kinder in Kladow bis zu Hertha BSC und den Keglern vom Spandauer SV Igel-Tipps für Spandau: keine Milch, aber Futtertipps zum Herbst!

Die Bezirksnewsletter gibt es ganz einfach und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie!