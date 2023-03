Berlins tiefster Westen 750 Jahre - Staaken lädt zum Jubiläumsfest

Berlins westlichster Ortsteil (knapp 50.000 Leute) feiert Jubiläum. Die Dorfkirche Staaken um Pfarrer Cord Hasselblatt, Kiezkenner und die Jugendgruppe des Briefmarkensammler-Klub Spandau 1904 veranstalten eine Festwoche "750 Jahre Ersterwähnung Staaken". Wo? In der schönen, alten Dorfkirche - und am Sonnabend, 25. März geht's los. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, dessen aktuelle Ausgabe Sie unter diesem Link in voller Länge bekommen.

Täglich gezeigt werde in der "Hütte" von 10 bis 18 Uhr eine Ausstellung mit der Kopie der Urkunde von 1273 mit Übersetzung, Pläne von 1779 und 1822 und Fotos aus dem Kiez. Am 26. März 1273 ist das Dorf Staaken („villa stakene") in einer Verkaufs-Urkunde das erste Mal erwähnt worden.

Am Sonnabend ist Alt-Pfarrer Norbert Rauer ("1991-2009 Pfarrer in Alt-Staaken") beim Festauftakt dabei und hält um 15 Uhr einen Vortrag in der Dorfkirche; ab 19 Uhr steht ein Chorkonzert in der Kirche St. Maximilian Kolbe (Maulbeerallee) unter Leitung von Carsten Albrecht an.

Nach dem Krieg wurde Alt-Staaken der DDR zugeschlagen

Am Sonntag ist dann der Jubiläumstag. Um 10 Uhr kommt Spandaus Kirchenchef Florian Kunz in die Dorfkirche zum Jubiläumsgottesdienst, mit Musik. "Ein Sonderpostamt am 26. März von 10-16 Uhr bringt eine Sonderstempel und Briefmarken mit. Die Jugendgruppe hat zwei individuelle Briefmarken herstellen lassen", meldet Manfred Baltuttis

Berlin-Staaken, 1988. Der Spandauer Ortsteil wurde durch die Mauer geteilt - die West-Berliner aus Staaken sahen ihre Dorfkirche (in West-Staaken, das "im Osten" lag) nur aus der Ferne. © Imago

Im Laufe der Woche sind zudem sind Theater- und Filmabende geplant (z.B. am Montag, 14 Uhr, "Metropolis" aus den Staakener Filmstudios). Thomas Schäfer bietet am Dienstag eine Kirchenführung an. Und Erik Semler lädt am Donnerstag zu einer Fahrradtour zu den katholischen und evangelischen Kirchen in Staaken.

