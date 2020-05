Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 208.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

"Mobilitätsprämie statt Abwrackprämie": Das Freiraumwunder, ein mobiles Parklet, das Platz für Diskussionen über die Verkehrswende bietet, wird sich am morgigen Montag mit dieser Forderung auf den Weg machen, um am Dienstag mit Beteiligung der Initiative "Changing Cities" bei Angela Merkel gegen deren Autogipfel mit Industriebossen zu protestieren, vom Kaskelkiez zum Kanzleramt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Befreiung vom Nationalsozialismus oder stalinistischer Terror? Die Haftanstalt Magdalenenstraße nach 1945, Livegespräch mit einem Historiker über die Haftanstalt

Museum im früheren Stasi-Gefängnis öffnet wieder, keine Gruppenführungen

Virtueller Fußball: BSV Oranke gewinnt gegen Team "Coronavirus"

Virologe Christian Drosten nur auf Platz 2: Lichtenberger gewinnt Wissenschaftspreis mit Forschung zu Streetfishing

Band "Kafvka" mit neuen Song zu Corona und Rassismus

Stiftung fordert Sozialarbeiter*innen in Kitas

Wer ist für den Corona-Ausbruch in der Seniorenwohnanlage verantwortlich?

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Baden ist weiter erlaubt, aber nur auf Abstand

Volksfest "Köpenicker Sommer" abgesagt

AEG-Kantine: Machbarkeitsstudie liegt vor

Pop-up-Radwege für TreKö? Stadtrat sieht wenig Chancen

Immer weniger Schubkähne auf Dahme und Spree

Gysi bekommt wieder einen Job im Bundestag

Linksfraktion ist enttäuscht von den Alt-Treptowern

Jubiläum im Coronajahr: 300 Jahre Späth'sche Baumschule

