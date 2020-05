Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 210.000 Abonnements. Mit rund 28.700 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Cay Dobberke schreibt diesmal unter anderem über:

Der wegen des Coronavirus geplante, aber auch zur Verkehrswende passende Pop-up-Radweg an der Kantstraße wird immer mehr zur Farce. Denn die gelb markierte und mit Fahrradsymbolen versehene Spur wird dauernd von Autofahrern zugeparkt und das Bezirksamt unternimmt nichts dagegen. Was wohl auch an den nicht abmontierten oder zumindest unkenntlich gemachten Parkplatzschildern liegt. Ob die Pop-Up-Bikelane, die zur Pop-Up-Parklane wurde, so berühmt wird wie einst der Zickzackradweg von Zehlendorf? Oder ist der Spuk bis Freitagnachmittag, wenn unser Newsletter erscheint, vorbei? Wir bleiben dran. Weitere Themen unter anderem diesmal:

Unsere BVV-Vorschau: SPD fordert temporäre Spielstraßen und Gastronomie auf öffentlichen Plätzen, Linke wünschen sich freien Zoo-Eintritt für Alleinerziehende und arme Familien, FDP verlangt Sicherheitskonzept für den Breitscheidplatz

Trödelmärkte öffnen wieder

Restaurant am Grunewaldturm kehrt unter neuem Wirt zurück

Gasthaus-Krise am Stuttgarter Platz

Wann und wie startet die Freibadsaison?

Weitere Proteste gegen Abriss der Poelzig-Villa in Westend

