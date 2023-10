Dauerbaustelle am Kurfürstendamm Kreuzung wird nach zwei Jahren demnächst wieder freigegeben

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 285.000 Mal abonniert.

Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Thai-Markt im Preußenpark beendet die Saison mit Demo gegen Verlagerung

Goldschmied schließt Geschäft, weil er keinen Nachfolger findet

Das Ende einer Dauerbaustelle: Kreuzung am Ku’damm wird nach zwei Jahren wieder freigegeben

Modekette Hallhuber gibt alle Läden auf

Bezirksamt verbietet Treffen der „Letzten Generation“ in Nachbarschaftshaus

Künstler präsentieren Street-Art auf dem Teufelsberg

Freikarten für A-cappella-Festival

Nach antisemitischen Brandanschlag: Zum Bau einer neuen Bücherbox am Bahnhof Grunewald soll ein Benefizkonzert beitragen

Forstamt Grunewald hat neuen Leiter

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.