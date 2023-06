Delegation nach Charkiw Berliner Bezirk setzt Zeichen der Solidarität

Trotz des andauernden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine wollen die Bezirksverordneten aus Steglitz-Zehlendorf in ihre Partnerstadt Charkiw reisen. Das beschlossen die Lokalpolitiker:innen in der Mai-Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung, es war der letzte Punkt auf der Tagesordnung. „Sobald eine Einladung ergeht und die Sicherheitslage es zulässt”, so steht es im Antrag, solle der Bezirk eine Delegation in die ukrainische Partnerstadt entsenden. Es gelte, ein Zeichen der Solidarität zu senden, hieß es. Dem von FDP, Grünen und SPD eingebrachten Antrag schloss sich in der Debatte auch die CDU-Fraktion an; bei der Abstimmung enthielt sich die Linke, Gegenstimmen gab es keine.

„Unsere Partnerstadt ist umkämpft, die Bilder sind schwer zu ertragen“, findet Gregor Habbel. Der Bezirksverordnete der FDP hatte den Antrag initiiert. Das Ziel der Delegation sei es, „sich selbst ein Bild zu machen, den Menschen nahe zu kommen“.

„Der Krieg ist im Bezirk präsent“, hatte zuvor Bernhard Lücke (CDU) gesagt. Helfen, unterstützen und hinschauen seien wichtig, fuhr er fort. Er sprach den vielen ehrenamtlichen Initiativen – von Kirchengemeinden bis zum Städtepartnerschaftsverein – seine Anerkennung für ihre wichtige Arbeit aus. Doch müsse vor einer Reise nach Charkiw klar werden, was der Bezirk leisten und wie konkrete Hilfe aussehen könne, gab er zu bedenken. Wichtig sei, dass die Charkiwer Partner den Besuch aus Deutschland nicht als Belastung, sondern als Unterstützung empfänden.

Im Antragstext lädt das Bezirksparlament auch zu einem Gegenbesuch aus Charkiw ein. Sie sei bereits mit den Partnern in Charkiw im Gespräch, gab Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) am Ende der Aussprache zu Protokoll.

