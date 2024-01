„Der Markt für nachhaltige Produkte ist schwierig geworden“ Stadtfarm in Berlin-Lichtenberg muss schließen

Seit November ist die Stadtfarm in Berlin-Lichtenberg geschlossen. Ob sie nach der Winterpause überhaupt wieder öffnet, ist laut den Betreiber:innen fraglich. „Der Markt für nachhaltige, regionale Lebensmittel ist extrem schwierig geworden“, schreiben sie auf Facebook. Es werde jedenfalls kein „weiter so“ im nächsten Frühjahr geben. Man müsse sich ein neues Konzept ausdenken, um überhaupt wieder Einnahmen erzielen zu können.

Bezirke-Newsletter: Lichtenberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In der Stadtfarm werden nachhaltige Bio-Produkte wie Salat, Tomaten, Paprika und vieles mehr angebaut, aber auch afrikanischer Wels gezüchtet, in einer Aquaponik-Anlage: Durch einen Wasserkreislauf profitieren die Pflanzen im Boden und die Fische in den Becken voneinander.

Aquaponik: eine Technik aus der Antike

Eine Technik, wie sie schon aus der Antike überliefert wurde und in Asien angewendet wird – in Lichtenberg jedoch ist erstmal Schluss. Noch im November wurden die letzten Fische in der Stadtfarm verkauft. Ebenso, wie alle Produkte aus dem Hofladen. Hier ein Vor-Ort-Bericht aus dem Jahre 2018.

Wir haben darum gerungen, die Verluste zu minimieren Die Betreiber der Stadtfarm kämpften bereits während der Pandemie um ihre Existenz.

Der Fisch konnte entweder vor Ort verkostet oder in Bio-Boxen bestellt werden. Allerdings konnte die Stadtfarm nur in einem gewissen Radius ausliefern, um den Standort im Landschaftspark Herzberge, Allee der Kosmonauten 16. Lieferungen bis Kreuzberg zum Beispiel waren nicht möglich, da die Produkte frisch verzerrt werden müssen.

Die Stadtfarm erfreute sich eines hohen Ansehens, sowohl bei Wissenschaftler:innen als auch bei Tourist:innen. Doch der Weg in den Park war vielen oftmals zu weit, womöglich fehlten es auch an der nötigen Werbung.

Seit dem Corona-Lockdown 2020 hat die Stadtfarm um ihre Existenz gekämpft. „Wir haben darum gerungen, die Verluste zu minimieren“, sagen die Betreiber:innen. „Erst brach die Gastronomie als Absatzkanal weg, dann ist die Bevölkerung kollektiv verreist (keine Endkunden mehr da!), und seit Frühjahr letzten Jahres explodieren nicht nur die Energiekosten.“

Man habe die Preise nur minimal erhöht, obwohl Gehälter, Zutaten, Logistik, Strom und Wärme zwischen 20 und 200 Prozent teurer geworden seien. „Wir hätten unsere Produkte nur noch für den Premiummarkt erzeugen müssen, was aber unserer Philosophie widerspricht, gesunde und bezahlbare Lebensmittel für die breite Masse herzustellen.“

Derzeit wird an einem neuen Konzept gearbeitet, damit die Stadtfarm eventuell wieder öffnen kann. „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unser Ansatz des geschlossenen Wasserkreislaufs richtig ist und in einer Welt des Klimawandels auch alternativlos.“

Sie möchten mehr aus Lichtenberg lesen? Robert Klages berichtet in seinem aktuellen Newsletter auch über diese Themen:

Trotz Beschluss: Warum es immer noch kein Ehrengrab für Lichtenbergs ersten Bürger:innenmeister Oskar Ziethen gibt

CDU fordert Konsequenzen: Freigestellter Stadtrat Kevin Hönicke rastet im Schulausschuss aus nach rassistischen Äußerungen der AfD

Toter Obdachloser am Bahnhof Lichtenberg: Obduktion soll Todesursache zeigen

Gestiegene Kosten: Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen denkt darüber nach, das Angebot einzuschränken

Achtung: Weihnachten ist wirklich vorbei

Eine Million Euro für ein Verkehrszeichen? „Normal“, sagt die Senatsverwaltung

„Der Markt für nachhaltige Produkte ist schwierig geworden“: Stadtfarm Lichtenberg muss schließen - aber kommt vielleicht mit neuem Konzept zurück

DDR-Aufarbeitungsbeauftragter fordert, bei Gedenken an Luxemburg und Liebknecht auch der Opfer des Stalinismus zu gedenken

Experte informiert über Fledermausquartiere

Patricia Holland Moritz liest aus ihrem Roman „Kaßbergen“

Kinderkleidertausch

BFC Dynamo will dieses Jahr aufsteigen

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden. Auch Glückwünsche zu diversen Anlässen können Sie gerne im Newsletter bei uns hinterlegen. Bitte an robert.klages@tagesspiegel.de.