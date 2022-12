Diebstahlsicher und trocken Am Rathaus Schöneberg stehen Berlins erste Fahrradboxen

Schon seit langem ist es ein großes Problem für Radfahrer, wo sie ihr Gefährt abstellen können. Oft gibt es nur wackelige Fahrradständer oder eng gestellte Fahrradbügel, an denen man sein Rad anketten kann. Aber die Diebstahlgefahr in Berlin ist immer groß. Dieses zweistöckige Parkhaus für Fahrräder steht jetzt am Rathaus Schöneberg.

Es ist die erste gesicherte Radabstellanlage dieser Art in Berlin. Anfang dieser Woche wurde die Anlage von Umweltsenatorin Bettina Jarasch, Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (beide Grüne), Stadtentwicklungsstadträtin Angelika Schöttler (SPD) sowie von Arne Petersen, dem Geschäftsführer der Infravelo, der landeseigenen Gesellschaft für Radinfrastruktur, eröffnet.

Abstellmöglichkeiten auf zwei Ebenen. An der Straße am Rathaus können Radler nun in vier zweistöckigen Containern insgesamt 64 abschließbare Boxen zur Unterbringung der Räder nutzen. Die oberen Boxen können mit hydraulischer Unterstützung leicht be- und entladen werden. Auch schwere Fahrräder bis zu 30 Kilogramm können dort untergebracht werden. Die unteren Boxen sind besonders für E-Bike-Fahrer interessant, da sie über Lademöglichkeiten für die Radakkus verfügen.

Am Rathaus Schöneberg haben wir heute ein kleines Stück Stadtgeschichte geschrieben. Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann

Erstmals kommt hier das von landeseigenen Gesellschaft Infravelo entwickelte Buchungs- und Abrechnungssystem ParkYourBike zum Einsatz. Mit Hilfe einer App können die Boxen rund um die Uhr genutzt werden. Im ersten halben Jahr läuft das Projekt im unentgeltlichen Probetrieb. Weitere Infos, wie man sich für die Nutzung der Parkboxen anmelden kann, finden Sie hier: parkyourbike.berlin

Überdacht und beleuchtet. Zudem wurden am Rathaus auch weitere 36 überdachte und beleuchtete Parkplätze geschaffen. Auf dem John-F.-Kennedy-Platz wurden die vorhandenen Fahrradbügel erneuert und um weitere 68 Bügel ergänzt. Außerdem wurden auch sieben Plätze für Lastenräder installiert.

„Am Rathaus Schöneberg haben wir heute ein kleines Stück Stadtgeschichte geschrieben“, sagte Bezirksbürgermeister Oltmann, der selbst mit dem Fahrrad ins Rathaus fährt und dieses bisher im Hof des Rathauses abstellte. 281 Radstellplätze stünden jetzt zur Verfügung.

Die Idee für die Radabstellanlagen sei von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus gekommen. Er freue sich, dass damit ein Impuls für die Verkehrswende gegeben werde. „Ich ermuntere alle Bürger*innen für ihren Amtsbesuch oder Markteinkauf das Fahrrad zu nutzen. Die Infrastruktur dafür haben wir nun geschaffen“, sagte Oltmann. Mobilitätssenatorin Jarasch sagte, sie setze darauf, „dass auch andere Bezirke weitere Flächen für das Fahrradparken zur Verfügung stellen“.

