Digital und im Kiez Berliner Historiker setzt sich für Erinnerung an Widerstand ein

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Einige Berlinerinnen und Berliner versteckten Juden oder andere verfolgte Menschen während der Nazizeit in ihren Wohnungen. Der Historiker Nicolas Basse setzt sich aktuell besonders dafür ein, mit einer Gedenktafel am Kurfürstendamm 177 an Else Blochwitz zu erinnern. In diesem Haus hatte sie viele Leben gerettet, die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrte sie später als „Gerechte unter den Völkern“. Doch in Berlin ist Blochwitz nahezu vergessen. In einem neuen Blog porträtiert Basse jetzt Menschen, die Widerstand leisteten, und richtet den „Blick auf selten beachtete Geschichte(n) aus der Hauptstadt“. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: So werden Opfer des russischen Angriffs unterstützt und Zeichen für den Frieden gesetzt

Neuer Name für den Joachimsthaler Platz am Ku’damm

Planer zeigen erste Ideen für großen „Stadteingang West“

Wie geht es politisch weiter nach der BVV-Wahl?

Zoo erhöht Preise für Tageskarten

Projekt gegen Einsamkeit im Alter

Was Künstliche Intelligenz über unseren Bezirk weiß – und wo sie falsch liegt

Eisspeedway-Rennen kehren zurück nach Wilmersdorf

Kostenfreie Lauftreffs

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite