Drei Jahre kein Blütenfest Doch jetzt blüht in Berlin-Biesdorf wieder was

Unsere Autorin Steffi Bey hat aus Marzahn-Hellersdorf unter anderem folgende und Themen und Tipps für Sie:

Drei Jahre lang gab es kein Blütenfest, nur ein abgespecktes Umweltfest und lediglich an einem Wochenende im Dezember der Versuch eines Mini-Weihnachtsmarktes in der Hellen Mitte. Mit Feiern hat es Marzahn-Hellersdorf wohl nicht mehr so? Das beliebte Blütenfest soll dieses Jahr jedenfalls wiederbelebt – und zusammen mit einem runden Geburtstag gefeiert werden. Die Details dazu stehen in der neuen Ausgabe des Bezirksnewsletters, in dem unter anderem diese Themen stehen:

Unterwegs mit der Blockbox : Die Hans-Werner-Henze-Musikschule will mit einem mobilen Studio zu anderen Schulen touren. Erste Workshops gibt es bereits – ein Besuch bei KIndern, E-Gitarren und DJ-Pult

Termine, Pläne, Knautschke-Träume: News zum geplanten Kombibad

Buddeleien und kein Ende: Neue Baustellen auf der Landsberger Allee

auf der Landsberger Allee Katzenjammer: Veterinäramt befreit 48 Nacktkatzen aus Qualzucht

Wer will Fotomodel werden? Fotograf sucht Menschen für ein Buch über Marzahn

Stress mit Gelb: Immer wieder Ärger mit Alba-Tonnen

Schuldrehscheibe : Für 20 Millionen Euro entsteht in Hellersdorf eine neue Schule, die als Ausweichstandort für andere Schulen dienen soll

Service für Eigenheimbewohner: Alles zur neuen Grundsteuer

Unter einem Dach: Zwei neue Ausstellungen im Schloss Biesdorf

im Schloss Biesdorf Probenraum gefällig? Im Musikhaus in der Frank-Zappa-Straße ist noch Platz

Im Musikhaus in der Frank-Zappa-Straße ist noch Platz Nur nicht stressen lassen: Stadtteilzentrum Kaulsdorf lädt zu „langsamen Spaziergängen“ ein

ein Alles neu bei Fortuna Biesdorf: Vereinsmitglieder wählen Vorstand

