Nach dem Fest fliegen nicht nur die Weihnachtsbäume raus. Auch die Pichelsdorfer Straße im Berliner Westen wird im Frühjahr 2021 abgeholzt.

Spandaus einst so stolze Einkaufsmeile (da hatte sogar „Butter Lindner" seine erste Filiale) wird für 3 Mio Euro aufgemöbelt. Das Ziel: mehr Platz für Fußgänger, mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität.

Die Resonanz war groß, schließlich ist die Pichelsdorfer Straße nicht irgendein Ort im Berliner Westen. Sie war früher eine wichtige Einkaufsmeile in Berlin-Wilhelmstadt, mit vielen Geschäften, Restaurants, sogar Behörden wie einer Kfz-Zulassungsstelle. Die Straße soll wieder belebt werden. Und jetzt habe ich noch mehr interessante Papiere in den Rathaus-Akten entdeckt.

Bis 28. Februar 2021 werden bereits 67 Straßenbäume in der Pichelsdorfer Straße gefällt - viel Grün bleibt da nicht stehen. Und im April beginnt auch schon der Straßenumbau („bis 2023“). Das geht aus mehreren ganz aktuellen Ausschreibungen von Baustadtrat Frank Bewig, CDU, hervor. 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein.

„Ein Großteil der überalterten Bäume wird gefällt und durch eine schmalkronige Baumart ersetzt“, heißt es in der Ausschreibung. „Die Bäume erhalten begehbare Baumscheiben aus Beton. Der Raum zwischen den neuen Bäumen wird mit überbaubaren Subtraten verfüllt und über ein Belüftungssystem mit Sauerstoff versorgt.“

In der Mitte die Pichelsdorfer Straße, rechts die Havel. An der Brücke: der Südhafen von Berlin-Spandau. Foto: Tagesspiegel Projekt 1928

Am Ende wird mehr Grün als heute in der Pichelsdorfer Straße stehen. Das Rathaus pflanzt nämlich 116 neue Bäume. Na bitte: Schöne Bescherung. – Quelle: Ausschreibung

