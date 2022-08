Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Was macht unser Bezirk in der Energie- und Klimakrise? Das wollte unsere Autorin vom Reinickendorfer Bezirksamt wissen, und der Stadtrat für Schule, Sport und Facility Management, Harald Muschner (CDU), stand ihr Rede und Antwort. Temperatur, Technik und Beleuchtung stehen zunächst im Mittelpunkt. Und ein gemeinsames Vorgehen von Senat und Bezirken sei wichtig. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

„Ich hab‘ mich hier sauwohl gefühlt“: Die letzten Ordensschwestern verlassen nach über 120 Jahren die Caritas-Klinik Dominikus

Vier öffentliche Toiletten werden in Reinickendorf kostenlos

Kiezkamera zu Besuch beim Mauerteilstück „Entenschnabel“

Kleidertausch und Rezepte-Börse im Rosengarten

Tag der offenen Tür im Freizeit-, Sport- und Kulturzentrum Metronom

Unser Tipp: Mitmachen bei der Deutschen Waldjugend

Pauline Faust schreibt aus NEUKÖLLN zum Beispiel über:

Statt Gericht: Schiedsmann Malte Priesmeyer über das Streitschlichten in Neukölln

Gegen häusliche Gewalt: das brauchen die sozialen Träger

Bekannter Neonazi kommt nach Angriff auf Taxifahrer mit Bewährung davon

Neues Mädchenzentrum „Szenenwechsel“ eröffnet

Ideen gefragt: Spiellandschaft im Britzer Garten mitgestalten

Schafttag auf dem Tempelhofer Feld

Jobs im sozialen Bereich für Geflüchtete

Filmvorführung „Spuren – Die Opfer des NSU“

Festival an der Kunstbrücke am Wildenbruch

Ausstellung von Künstler CREAM

Angriffe auf Pflegekräfte, Ärzte, Sanitäter

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Affäre um grünen Bezirksbürgermeister: Muss Stephan von Dassel zurücktreten?

Neue Uferpromenade am Humboldthafen eröffnet

Martin Vahemäe-Zierold ist Beauftragte:r für Queer, Diversity und Antidiskriminierung im Rathaus Tiergarten

Neo-Afrikanischer Tanz beim Kuyum Dance Festival in Mitte

Berlin testet kostenlose öffentliche Toiletten – die Standorte im Bezirk

Verlosung: Tickets für das Monbijou Theater zu gewinnen

Wasserverschwendung im Tiergarten trotz Dürre: Rasensprenger überschwemmen Fußwege

