Energiewende in Berlin-Spandau In diesen Schulen gibt’s echt noch Öltanks

Schöne Grüße aus den 80ern! In Berlin-Spandau gibt’s wirklich noch Schulen mit Öl-Tanks, was jetzt nicht gerade für eine Heizung neueren Baujahrs hindeutet. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet, dessen aktuelle Ausgabe Sie jetzt hier lesen können: tagesspiegel.de/bezirke.

„Die Ölheizungen in der Zeppelin-Grundschule in Staaken und in der Gatower Grundschule am Windmühlenberg müssen noch ersetzt werden“, sagte jetzt Immobilienstadträtin Carola Brückner, SPD, auf eine Anfrage im Rathaus Spandau von Dara Kossok Spieß und Christoph Sonnenberg-Westeson, beide Grüne. Von echten „Antiquitäten“ sprechen die Grünen prompt scherzhaft.

Und wie geht’s nun weiter? Bleibt das so? Nein. An der Zeppelinschule in Staaken ist der Austausch 2023 geplant, in Gatow sollte das längst passiert sein. Aber es gibt einen neuen Termin: „nach der Heizperiode 2022/2023“. Um es positiv zu formulieren: Zumindest in Gatow liegt die Gasrechnung diesen Winter bei 0 Euro.

Apropos Energiekosten: „Steigende Energiekosten, was kann ich tun?“ Die Stadtteilläden Wilhelmstadt, Hakenfelde und das Stadtteilzentrum Siemensstadt laden ab dem 12. Oktober zu Energieberatungsveranstaltungen ein u.a. mit der Stromspar-Hilfe der Caritas sowie Marcel Eupen vom Alternativen Mieter- und Verbraucherschutzbund. Darauf weist Stadtrat Oliver Gellert, Grüne, hin und bündelt hier die Infos: Rathaus.

Wilhelmstadt: 12. Oktober, 18 Uhr, im Stadtteilladen Adamstraße 39

12. Oktober, 18 Uhr, im Stadtteilladen Adamstraße 39 Hakenfelde: 19. Oktober, 18 Uhr, im Stadtteilladen Streitstraße 61.

19. Oktober, 18 Uhr, im Stadtteilladen Streitstraße 61. Siemensstadt: 26. Oktober, 18 Uhr, im Stadtteilzentrum Rohrdamm 23.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Hier die aktuellen Themen im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf fast 270.000 Abos kommen die Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Darin bieten wir Ihnen - gebündelt und kompakt, einmal pro Woche - alles, was Sie aus Ihrem Bezirk wissen müssen: konkrete Kiez-Nachrichten, Bezirksdebatten und - ideen, viele Termine, Links und persönliche Tipps. Das alles kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Sind jetzt auch die Schul-Neubauten gestrichen? Stadtrat im Newsletter-Interview über Einsparungen, Forderungen und konkrete Baustellen

Stadtrat im Newsletter-Interview über Einsparungen, Forderungen und konkrete Baustellen „Ich sammele alte Spandau-Postkarten“ : Hobby-Historiker über Bilder, Flohmärkte und seinen SSV

: Hobby-Historiker über Bilder, Flohmärkte und seinen SSV Mein Ärger : Im verstopften BVG-Bus M49 über die Heerstraße zur Hertha BSC

: Im verstopften BVG-Bus M49 über die Heerstraße zur Hertha BSC 05G31? Spandaus neue Grundschule hat einen besseren Namen verdient - Ihre Ideen, bitte!

hat einen besseren Namen verdient - Ihre Ideen, bitte! AfD will Stadtrats-Posten einklagen und tritt zum 11. Mal in Spandau an (bisher 10. Mal vergeblich)

und tritt zum 11. Mal in Spandau an (bisher 10. Mal vergeblich) Baustellen-Report : Spatenstich in der Wasserstadt, News zum Seniorenheim in Hakenfelde, zum Supermarkt am Brunsbütteler, zu einer Baulücke am Seeburger Weg

: Spatenstich in der Wasserstadt, News zum Seniorenheim in Hakenfelde, zum Supermarkt am Brunsbütteler, zu einer Baulücke am Seeburger Weg Für 700.000 Euro : Spandau wird Berlins Wanderbezirk No1.

: Spandau wird Berlins Wanderbezirk No1. Tipp vom Weinverein Spandau : ein Gläschen neben der Zitadelle

: ein Gläschen neben der Zitadelle Letzte Karten für Renate Bergmann, die diesen Monat in der Altstadt-Bücherei auftritt

für Renate Bergmann, die diesen Monat in der Altstadt-Bücherei auftritt Ausflugstipp : Weihnachtliches am Kladower Hafen - bei „Emma&Paul“

: Weihnachtliches am Kladower Hafen - bei „Emma&Paul“ Gatow tauscht 60 Gaslaternen aus - dort leuchten künftig LED-Lampen

- dort leuchten künftig LED-Lampen Traditionsbus : BVG-Oldtimer mit E-Motor - und neuer Standort in Staaken?

: BVG-Oldtimer mit E-Motor - und neuer Standort in Staaken? Mein Sauberer Kiez: Hakenfelde, Siemensstadt, Wilhelmstadt...

Hakenfelde, Siemensstadt, Wilhelmstadt... SF Kladow veranstalten Crosslauf in Gatow

veranstalten Crosslauf in Gatow Segelcup in Hakenfelde

in Hakenfelde Fußballlegende trainiert jetzt beim Spandauer SV

trainiert jetzt beim Spandauer SV Saisonbilanz für Freibad Staaken-West

für Freibad Staaken-West Linke wollen Traglufthalle über Freibad - und das sagen die Bäderbetriebe

über Freibad - und das sagen die Bäderbetriebe Alles in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite