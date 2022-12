Erste Sozialberatung in Arztpraxis Lichtenbergerin erhält Verdienstorden

Die Lichtenbergerin Annelies Roloff hat den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland in der Stufe „Verdienstkreuz am Bande“ verliehen bekommen. Roloff betreibt seit über 60 Jahren eine Arztpraxis in der Elli-Voigt-Straße 9.

Sie war ab 1970 Betriebsärztin beim Rat des Stadtbezirkes Lichtenberg, seit 1991 führt sie als Hausärztin eine eigene Praxis. Roloff engagierte Sozialarbeiter:innen und richtete 2013 in ihrer Arztpraxis eine Sozialberatung ein. Gemeinsam mit dem 2013 gegründeten Verein „Soziale Gesundheit e.V.“ bot sie damit die deutschlandweit erste arztpraxisinterne Sozialberatung mit „Case und Care Management“ an.

Heute wird der Verein von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ gefördert und ist in neun Praxen in Lichtenberg präsent. Mit der Kombination aus medizinischer Behandlung und sozialer Betreuung übernahm Roloff eine Vorreiterrolle und entwickelte ein innovatives Bild für die Arztpraxis der Zukunft.

60 Jahre lang betreibt Annelies Roloff bereits ihre Arztpraxis in Berlin-Lichtenberg

„Mit ihrer arztpraxisinternen Sozialberatung hat sie Akzente gesetzt und einen Meilenstein im Bereich der Gesundheitsfürsorge gelegt“, sagt Bezirksbürger:innenmeister Michael Grunst (Linke).

Die Wirtschaftsförderung und das Büro der Bezirksstadträtin für Familie und Gesundheit Camilla Schuler (Die Linke, links im Bild) unterstützen Roloff aktuell bei der Suche einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers für ihre Praxis.

