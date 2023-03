Fahrrad-Diebstahl in Berlin-Spandau In diesen 5 Kiezen knacken Kriminelle die meisten Räder

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Berlin ist nach Corona wieder massiv angestiegen – auch in Berlin-Spandau, von 570 auf 770 (2022/2023). Das zeigen aktuelle Zahlen im Abgeordnetenhaus von Staatssekretär Ralf Kleindiek, SPD, auf eine Anfrage von Vasili Franco, Grüne, über die der Spandau-Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe berichtet hat (in voller Länge mit Tipps, Terminen, Kiez-Nachrichten unter tagesspiegel.de/bezirke). Die Höhe der Schäden nimmt dabei immer mehr zu und stieg von knapp 500 Euro im Jahr 2015 auf über 1000 Euro.

Hotspot ist wie immer in Spandau die belebte Ecke rund um Altstadt, Arcaden und Bahnhof, wo die meisten Räder abgestellt werden. Hier die Zahlen nach „Regionen“, wie es im Polizeideutsch heißt (gemeint ist also nicht die einzelne Straße). Die schlimmsten Ecken der Fahrraddiebe …

Borkumer Straße 103

Carl-Schurz-Straße 76

Siemensdamm 35

Wilhelmstadt West 31

Kurstraße 30

Spandau liegt bei der Zunahme sogar prozentual auf dem ersten Platz (+36%), vor Mitte und Tempelhof-Schöneberg. In realen Zahlen liegt Spandau aber auf dem vorletzten Platz. Hier die große Auswertung von Fahrrad-Experte Christian Latz im Tagesspiegel.

