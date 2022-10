Fahrradaktion zum Berliner Olympiastadion Greenwashing bei blau-weißer Hertha?

Die Hertha aus Berlin-Westend hat’s auch nicht leicht. Sportlich läuft’s in dieser Saison noch nicht wirklich gut (einmal mehr), die Unioner aus Köpenick sind schon etwas länger die Nummer eins in der Stadt, dauernd gibt’s Führungsquerelen – und jetzt obendrein den Vorwurf des „Greenwashings“. Was heißt das? Der Begriff bedeutet, dass jemand eigentlich eher für Klimaschmutz steht, aber so tut als wäre er für Klimaschutz tätig.

Hertha also lud zum Spiel gegen Hoffenheim am Wochenende unter dem Motto der Nachhaltigkeit zu einer Radfahrt von der alten Heimat in Gesundbrunnen zum Olympiastadion ein. Als das bekannt wurde, gab’s Kritik, diese Aktion übertünche doch nur, dass Herthas Profis zu fernen Trainingslagern und nahen Bundesligaspielen klimazerstörerisch flögen.

Die Kritik ist grundsätzlich berechtigt, doch wenn in kleinerem Rahmen etwas versucht wird, dann ist das nicht gleich Greenwashing, nur weil Größeres (womöglich noch) ausbleibt. Herthas Fahrrad-Aktion ist gerade in Berlin gut, wo es einerseits viele Radfahrende gibt, aber andererseits viele Leute, denen es gar nicht in den Sinn käme, mit dem Rad zum Stadion zu fahren (oder sonstwo hin in der Stadt). Vielleicht hat die Aktion ja einige von denen erreicht. Es darf halt nur nicht bei der einen Aktion bleiben.

Ein weiterer Kritikpunkt trifft zu und sollte vom neuen Hertha-Präsidium schleunigst beherzigt werden: Am Olympiastadion gibt’s deutlich zu wenige Fahrradstellplätze – und zu viele Autoparkplätze, wenn man Klimaschutz wirklich ernst nimmt.

