Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

"Kiezblocks", das heißt: In Berliner Kiezen entstehen Zonen, die mit Autos zwar getrennt befahren, aber nicht durchfahren werden können. Hinzu kommen weitere Verkehrsberuhigungs-Ideen. Vorbild sind sowohl namentlich als auch vom Vorgehen her die "Superblocks" in Barcelona. Die Bezirksverordneten in Treptow-Köpenick haben nun auch in ihrem Bezirk mit dem Stimmen von Grünen, SPD und Linken einen Kiezblock beschlossen, in Alt-Treptow, wie anderswo auch nach einem Einwohnerantrag. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Theatermacher Cielo Faccio mischt den Schöneweider Kiez auf

Luxuswohnen Am Generalshof - Preise um ein Drittel gestiegen

Wütende Kinder und frustrierte Erzieher: Konflikte in Johanniter-Kita

Einwohnerantrag zum Kiezblock Alt-Treptow beschlossen

Adlershofer Zeitung stellt Erscheinen ein

Die Ära Hilbrecht geht zu Ende: Neuer Hauptmann von Köpenick gesucht

Crowfundingaktion: Hilfe für die beraubte Oma

Drei Kiez-Touren zum Tag der Städtebauförderung

Beste Vorleserin des Bezirks gekürt

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Lichtenberger Schülerin Clara Biermann vertritt das Land Berlin beim Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“

Mit der "Ostbahn" ins polnische Kostrzyn?

Kombibad Lichtenberg-Marzahn soll für alle erreichbar sein

Radtour-Tipp: Die Wasserwelten in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf

Veranstaltungsreihe zum Revolutionsdenkmal in Friedrichsfelde: Mies van der Rohe und die unvollendete Moderne

