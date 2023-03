Feine Keramik, edler Schmuck Kunsthandwerklicher Ostermarkt auf dem Berliner Mexikoplatz

Bunte Osterdekorationen, einzigartige Malerei, feine Keramik, edlen Schmuck und kleine Anhänger für den Osterstrauß? Annekatrin Jasniak verspricht, dass all das auf dem kunsthandwerklicher Ostermarkt „Platz für Kunst“ am S-Bahnhof Mexikoplatz zu finden sein wird. Sie ist die Organisatorin des Marktes: Am Sonntag, 2. April, bieten zwischen 10 und 18 Uhr etwa 100 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker auf einem der schönsten historischen Plätze Berlins ihre Produkte feil.

Es handele sich um „Unikate und Einzelstücke, die mit viel Liebe in kleinen Ateliers hergestellt wurden“, so die Marktchefin. Die Kunsthandwerker:innen stünden im Fokus: Weder sei Handels- und Massenware an den Ständen zugelassen, noch werde es eine Gastromeile geben und auch ein musikalisches Rahmenprogramm sei nicht vorgesehen. Versteht sich, denn der Markt ist Teil der europäischen Tage des Kunsthandwerks.

Der Eintritt ist frei, Annekatrin Jasniak lädt zum Schlendern über den Platz und zum Austausch mit den Kreativen ein. Anregungen für das Osterfest gebe es genug, ist sie sich sicher: „Unser Hase lässt grüßen!“

