Fischsterben in Schöneberger Park Zu wenig Sauerstoff im Teich nach Pumpendefekt

Aufgrund des zu niedrigen Sauerstoffgehalts sind im Teich des Schöneberger Rudolph-Wilde-Park viele Fische verendet. Ursache ist vermutlich ein Defekt an der Umwälzpumpe, wie die für Grünanlagen zuständige Stadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) auf der Plattform X, ehemals Twitter, schrieb.

Von Montag an seien die Mitarbeiter des Fachbereichs Grünflächen, das zuständige Parkrevier, das Umwelt- und Naturschutzamt, eine Wassertechnik-Firma, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Wasserproben wurden genommen, die toten Fische abgefischt, die Wassertechnik überprüft sowie Frischwasser aufgefüllt. Um den Sauerstoffwert im Wasser schnellstmöglich zu erhöhen, habe das Fischereiamt eine Belüftungsanlage in Amtshilfe bereitgestellt, diese wurde in der Mitte des Teichs eingesetzt.

Neben dem Pumpendefekt trugen laut Ellenbeck die hohen Temperaturen der vergangenen Tage und der geringere Wasserstand zur Problematik bei. Verschärft werde diese durch das Füttern der Enten, das zu einem erhöhten Nährstoffeintrag führe.

Gerade bei Gewässern mit geringer Wassertiefe trage das Füttern zum Sinken des Sauerstoffgehalts bei, schreibt Ellenbeck. Nicht aufgenommenes Brot sinke und werde durch Bakterien am Gewässerboden abgebaut. Dieser Prozess verbraucht Sauerstoff und kann ein Umkippen des Gewässers begünstigen.

