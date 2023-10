Fliegende Busse, urbane Dörfer Ist Berlins Zukunft autofrei?

Mit den Einwohnern steigt die Zahl der Autos in Berlin: 1,2 Millionen Pkw sind zugelassen. Das sind acht Prozent mehr als vor zehn Jahren – und auch der Liefer- und Pendelverkehr nimmt zu. Wenn es weiterhin mehr Autos werden, droht der Verkehrskollaps. Wie lässt sich das in Berlin verhindern? Und wie bewegen wir uns in 30 Jahren durch die Stadt? Diesen Fragen sind wir in der neuen Folge unseres Zukunfts-Podcasts „Futur B“ nachgegangen:

Christoph Golbeck arbeitet bereits an einer Lösung. Er will die Verkehrswende ausgerechnet in seinem Autohaus in Friedrichshain umsetzen. Dort betreibt er eine Kfz-Werkstatt, verkauft aber seit zwei Jahren keine Autos mehr.

Wenn Kunden ihren Zweitwagen aufgeben wollen oder ihnen die Reparatur ihres alten Wagens zu teuer wird, empfiehlt er Alternativen. Zukünftig stellt Golbeck sich sein Mobilitätshaus vor wie ein Reisebüro, in dem es E-Bikes gibt, U-Bahnkarten und Car-Sharing, falls seine Kunden doch mal ein Auto brauchen.

Netzwerk aus urbanen Dörfern

Der Berliner Architekt Max Schwitalla geht noch einen Schritt weiter. Er sagt: Wir müssen die Stadt „neu denken“. Er entwirft futuristische Wohnviertel, die mit fliegenden Bussen miteinander verbunden sind. Dabei geht es ihm auch darum, kurze Wege zu schaffen, um so Verkehr zu vermeiden.

Schwitalla stellt sich die Stadt der Zukunft als ein Netzwerk urbaner Dörfer vor, in denen alle alltäglichen Ziele zu Fuß, mit dem Rad oder dem E-Bike zu erreichen sind. Diese Dörfer sollen durch öffentliche Verkehrsmittel miteinander verbunden sein – und damit zugleich größtenteils autofrei.

Doch wie realistisch sind solche Vorstellungen? Und welche Hürden bestehen in Berlin auf dem Weg zur Verkehrswende? Die Antworten hören Sie in der aktuellen Episode von „Futur B“, dem Zukunfts-Podcast des Tagesspiegels. Jetzt reinhören: auf Spotify, bei Apple Podcast und überall, wo Sie Podcasts hören.