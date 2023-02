Florian Mausbach liest aus seinem Buch Ein großer Berliner Städteplaner am Dorfplatz

Dieser Mann hat nicht nur die Stadt geprägt: Florian Mausbach, 78, war Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung und damit mitverantwortlich für die Staatsbauten im In- und Ausland. Sie prägen heute das Bild der Berliner Republik: Ministerien, Botschaften, Kulturinstitute und Museen. Und: Mausbach lebt in Berlin-Spandau, er ist Kladower – und bringt sich auch bei kleinen Projekten wie dem Wochenmarkt vor der Kladower Dorfkirche ein (soll ja 2023 endlich kommen). Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe.

Der örtliche Kulturverein „Kladower Forum“ um Burkhard Weituschat lädt nun zu einem ganz besonderen Abend: Mausbach liest am Dorfplatz des 16.000-Leute-Ortsteils aus seinem Buch „Bauten, die Staat machen. Erinnerungen und Geschichten von den Baustellen der Berliner Republik“. Am Freitag, 24. Februar 2023 um 18 Uhr, Haus Kladower Forum, Kladower Damm 387.

Wer mehr über das traditionsreiche Kulturnetzwerk vom Kladower Forum (280 Leute, gegründet 1985) erfahren will - hier ist die Kontaktseite: www.kladower-forum.de

20 schnelle Fakten zur Wahl im Rathaus Spandau

zur Wahl im Rathaus Spandau Homeoffice 1.0: Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer?

Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer? Großbaustelle in Staaken : 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm

: 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm 4 statt 5 Fahrspuren: das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke

das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke Nach 12 Jahren : endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

: endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Sollte 2023 nicht die Gelbe Tonne für alle kommen?

nicht die Gelbe Tonne für alle kommen? 60-Mio-Projekt: Baustart an Spree Ecke Havel

Baustart an Spree Ecke Havel Ideen für die neue Siemensstadt : mehr Grün, weniger Lkw

: mehr Grün, weniger Lkw Nach Streit ums Flüchtlingscontainerdorf: Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei

Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei Kein Spam, sondern Spam-Festival : Spandau macht Alte Musik

: Spandau macht Alte Musik Spandauer SV: erste Fanartikel

erste Fanartikel „Lauf der Sympathie“ mit Streckenänderung

mit Streckenänderung Spendenaktion der Kirchen für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskästen?

für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskästen? Gottesdienst für Verliebte in St. Nikolai

