Die Kreuzberger Oranienstraße ohne „Kisch & Co.“ – viele Menschen aus der Nachbarschaft können sich das nicht vorstellen und protestieren seit über einem Jahr für den Verbleib des Buchladens, den es seit 23 Jahren im Kiez gibt. Der Eigentümer, der Fonds „Victoria Immo Properties V S.a.r.l.“ mit Luxemburger Adresse, hatte Räumungsklage eingereicht, seit Juni 2020 ist der Laden ohne Mietvertrag.

Über die anstehende Räumung wird am Donnerstag ab 10 Uhr in einem Sicherheitssaal des Kriminalgerichts Moabit verhandelt. Dabei ist es nicht nur ungewöhnlich, dass das Zivilverfahren aus „Sicherheitsgründen“ wie das Gericht informierte, in diesen Räumlichkeiten stattfindet.

Voraussichtlich wird auch kein:e rechtliche:r Vertreter:in des Fonds bei der Verhandlung im Saal anwesend sein. „Das Gericht hat der Gegenseite die Möglichkeit gegeben, der Sitzung per Bild- und Tonübertragung zu folgen“, teilt Benjamin Hersch mit, der Anwalt von „Kisch & Co.“-Inhaber Thorsten Willenbrock. Der Anwalt oder die Anwältin könnte also aus einem anderen Raum im Gericht zugeschaltet werden.

Durch die strengen polizeilichen Auflagen – wie Zulassungsbeschränkungen zum Verhandlungstermin – fühlt sich der 55-Jährige Willenbrock „in gewisser Weise vorverurteilt“ und vor den Kopf gestoßen, sagte er. Nur zehn Personen dürften in den Saal. Dabei habe man immer nur friedlich protestiert.

Die Kampagne „Volle Breitseite“ für den Erhalt des Buchladens, die von Kiezinitiativen wie Bizim Kiez und GloReiche Nachbarschaft unterstützt wird, hat bereits vor der Verhandlung in Moabit ab 9 Uhr einen Protest angekündigt. In einer Performance soll in neun Szenen gezeigt werden, „wie sich die (Ge)Rechtslage von Gewerbemieter:innen dramatisch verbessern lässt“.

Auch die Grüne Berliner Bundestagsabgeordnete Canan Bayram wundert sich über die Art und Weise der bevorstehenden Verhandlung. „Eigentlich versucht man, die Parteien vor Gericht an einen Tisch zu bekommen“, sagt die Politikerin und Rechtsanwältin. Geschieht das nicht, verpasse man die Chance, „Frieden und Akzeptanz“ zu schaffen.

Die Ausgangslage für „Kisch & Co.“ sei schwierig – aber nicht aussichtslos

Rechtsanwalt Hersch will die 55. Zivilkammer am Verhandlungstag von der Notwendigkeit überzeugen, das Kündigungsrecht für Mieter:innen einer Wohnung auf jenes von Gewerbetreibenden anzuwenden. Für Gewerbemieter:innen fehle bisher ein ausreichender Schutz, was dazu führe, dass kleine Gewerbetreibende ihre Räume und ihre Existenz verlieren, sagt Hersch. Er gibt zu, dass die Ausgangslage für „Kisch & Co.“ schwierig sei – aussichtslos sei sie aber nicht.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wer die Eigentümer:innen des Fonds sind, Thorsten Willenbrock nicht. Er selbst habe immer nur mit der Hausverwaltung und den Anwält:innen kommuniziert. Lediglich zwei wirtschaftliche Miteigentümer:innen sind bekannt. Von ihnen könnte es aber noch einige mehr geben. Die „Victoria Immo Properties V S.a.r.l.“ wurde im Januar 2020 im Firmenregister von Luxemburg angemeldet, kurz nach dem Erwerb des Buchladens. Das Firmengeflecht ist verzweigt, mindestens zehn verschiedene Victoria Immo Properties haben dieselbe Adresse: die Rue Louvigny 1.

Der Daten-Analyst Christoph Trautvetter vom Netzwerk „Steuergerechtigkeit“ war bei seinen Recherchen, wer hinter dem Fonds steckt, über den Agrarkonzern „Ingleby Farms & Forest“ auf die Rausing-Erb:innen gestoßen. Die skandinavischen Milliardärsfamilie verdankt ihr Vermögen der Erfindung des Tetra Paks. Bei einer Kontaktaufnahme mit Sigrid Rausing teilte die Verlegerin dem Buchladen-Inhaber mit, keinen Einfluss auf die Verwaltung des Fonds zu haben.

Mehr zum Thema Opfer der Gentrifizierung Kiezbuchhandlung Kisch & Co soll weichen

Zu den Gründen, warum die Verhandlung zur Räumungsklage am Donnerstag im Kriminalgericht Moabit stattfinden müsse, äußerte sich das Gericht nicht. Die Begründung „Sicherheitslage“ wurde ebenfalls für den Rechtsstreit um die Herausgabe von Räumen in der Rigaer Straße angegeben, der am 26. April im gleichen Saal stattfindet. Dabei geht es um die Kneipe „Kadterschmiede“ im Seitenflügel des teilbesetzten Hauses der Rigaer Straße 94.