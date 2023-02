Gastgeber für Charkiwer Musiker dringend gesucht Das ukrainische Opern- und Balletttheater spielt in Berlin

Es werden dringend private Unterkünfte gesucht: Am 24. März, genau 13 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs, tritt das Nationale Opern- und Balletttheater Charkiw im Rahmen einer Europatournee in Berlin auf. Wohnen sollen die Künstlerinnen und Künstler nicht in Hotels, sondern bei privaten Gastgebern.

Das Konzert des Ensembles aus der Partnerstadt Steglitz-Zehlendorfs findet um 19 Uhr im großen Sendesaal des rbb statt: „Resilience – Resistance – Resurrection: Ukraine Rise“ lautet der Titel (Tickets gibt es hier). „Das Konzert gibt die einmalige Gelegenheit, die Kunst- und Kulturmetropole Charkiw hautnah und live zu erleben“, sagt Christian Urlaub, der Beauftragte für Partnerschaften des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf. „Unsere Partnerstadt feiert eine Art musikalischer Auferstehung.“ Der Erlös der Benefizgala fließt über die Ukraine-Hilfe Berlin in den Wiederaufbau des Theaters in Charkiw. Veranstaltet wird das Konzert vom Projekt Valfair Concerts der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit.

Private Gastgeber

Ein wichtiger Aspekt der Konzert-Idee ist, dass die Gäste aus Charkiw von Berlinerinnen und Berlinern aufgenommen werden. „Werden Sie Teil dieses besonderen Kulturprojekts, mit dem auch zivilgesellschaftliche Bande zwischen Charkiw und Berlin geknüpft werden“, werben die Organisatoren. „Bisher haben wir 35 von 84 Musikerinnen und Musikern untergebracht“, berichtet Hubertus Glaser, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit, dem Tagesspiegel am Dienstagabend.

Das Ensemble kommt voraussichtlich am Mittwoch, 22. März, in Berlin an. Die Abreise ist nach dem Konzert am Samstag, 25. März, geplant. „Nehmen Sie für ein Wochenende ein Mitglied des Nationalen Opern- und Ballett-Theaters von Charkiw bei sich auf“, bittet Hubertus Glaser. Alle Gastgeber erhalten als Dank eine kostenfreie Eintrittskarte für das Konzert. Wer Gäste aus der Partnerstadt beherbergen möchte, wird gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse concert@valfair.net oder telefonisch unter (030) 98 41 73 50 zu melden.

Der ukrainische Chefdirigent Dmytro Morozov aus Charkiw. © promo / SKHID

Am 8. März 2022 war das Nationale Opern- und Balletttheater Charkiw von einer russischen Rakete getroffen und stark beschädigt worden. Ein großer Teil des Spitzenensembles flüchtete im April 2022 in die Slowakei. „Nun gehen rund 80 Musiker und Sänger auf Europatournee und machen natürlich auch Station in Berlin“, schreibt der Partnerschaftsbeauftragte des Bezirks auf seiner Website.

