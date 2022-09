Geschäftsleben in Berlins City West Zwei weitere Traditionsläden verschwinden

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am Freitag wieder. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Mit ihm und seinem Charlottenburger Salon an der Wintersteinstraße verschwinde „ein kleines Kunstwerk“, haben traurige Stammkunden dem wohl ältesten Berliner Friseurmeister Heinz W. Weber gesagt. Rund sechs Jahrzehnte lang machte Weber vor allem Herren die Haare schön – dazu gehörten auch Prominente wie Herbert von Karajan und Willy Brandt. Er erfand sogar ein „Toupet-Leasing“. Ende September hört Weber nun auf, kurz vor seinem 75. Geburtstag. Unfreiwillig kommt dagegen das Aus für „Augenoptik Probst“ an der Kantstraße. Ende November muss das Geschäft nach 77 Jahren schließen. Michael Probst führt es in dritter Generation und bedauert, dass der Hauseigentümer den Mietvertrag für eine Gebäudesanierung gekündigt habe. Mehr zu beiden Läden im Newsletter, weiter Themen diesmal unter anderem:

Zwei Milieuschutzgebiete in Wilmersdorf geplant

Trinkbrunnen, Schulraum-Vermietungen und öffentliche Kühlschränke für Lebensmittelspenden – unsere Vorschau auf Themen der BVV

Ehrenamtspreise an verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger verliehen

Virtuelle Flüge über Deutschland: Im Neubauprojekt „Fürst“ am Kurfürstendamm ist ein spektakuläres Fahrgeschäft geplant

Straßenbauarbeiten für den Radverkehr

Schafe weiden in Sportstadien

Krimis für das Kiez-Kino: Wilmersdorfer Nachbarschaft sponsert Edgar-Wallace-Filmreihe in den „Eva Lichtspielen“

Gewinnen Sie Freikarten für die Show der US-Dragqueen Adore Delano im Quasimodo-Club

Und jetzt alle mitsingen! Karaoke-Konzert mit Dinner in Charlottenburger Ballsaal

Berlin-Marathon führt durch die City West

„Treten für die Weihnachtsbeleuchtung“: Die Spendensammlung für den Lichterglanz am Ku’damm hat schon 200.000 Euro eingebracht – und der Strom könnte zum Teil aus Fahrrad-Generatoren kommen

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite