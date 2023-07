Göttliche Klänge und großes Kino Konzerte und Filme in den Kiezen von Berlin-Mitte

1 Orgelsommer in der Marienkirche

Im Jahr 1723 wurde die von Joachim Wagner erbaute, zwei Jahre vorher fertiggestellte Orgel in der St. Marienkirche auf dem Alexanderplatz offiziell abgenommen. Zum 300-jährigen Jubiläum geben fünf Berliner Organisten vom 20. Juli bis 31. August fünf Konzerte. Einige der Orgelpfeifen stammen noch aus der Entstehungszeit der Orgel und wurden renoviert. Sie zählen zu den ältesten Kirchenorgelpfeifen Berlins. Zum Auftakt des Berliner Orgelsommers am 20. Juli spielt Marcel Andreas Ober Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Das ganze Programm sehen Sie hier.

2 Sommerkonzerte am Schloss

Im Innenhof des Humboldt Forums kann man schon mal vergessen, dass man im rauen Berlin ist. Umgeben von Stuckfassaden lässt sich im Liegestuhl Musik hören und in den Süden träumen – das „Durchlüften“-Festival ist dafür die beste Gelegenheit. Noch bis 5. August, immer Donnerstag, Freitag und Samstag, finden im Schlüterhof kostenlose Konzerte und DJ-Sets statt. Das Humboldt Forum bringt Musiker:innen aus verschiedenen Kontinenten auf die Bühne. Wie am kommenden Samstag, 22. Juli, Soul der puerto-ricanisch-US-amerikanische Künstlerin, Sängerin und Dichterin duendita oder eine Woche später, am 29. Juli, die Hip-Hop-Lyrics der kolumbianisch-venezolanische Künstlerin Gotopo. Das ganze Programm gibt es hier.

3 Lange Nacht der Filmfestivals

Filme guckt man im Sommer am besten draußen. Gute Gelegenheit bietet dazu die „Lange Nacht der Filmfestivals“ in der Kulturfabrik Moabit am 28. Juli. Von 15 Uhr bis spät in die Nacht werden kurze und lange Filme auf drei Leinwänden gezeigt, die einen Einblick in die Berliner Filmfestivalszene geben. Über 20 Festivals haben das Programm zusammengestellt. Nachmittags findet ein Trickfilm-Workshop statt. Im Hof spielt Live-Musik, dazu gibt es Street Food und Gratis-Eis vom Eis-Truck.

4 Sommerkonzert des Charité-Chors

Der Charité-Chor Berlin unter der Leitung von Adrian Emans gibt am 23. Juli eines seiner Sommerkonzerte in der Reformationskirche Moabit und reist danach weiter nach Estland und Lettland. Das Baltikum ist auch inhaltlich und künstlerisch Thema der Konzerte und der anschließenden Tour. Beim Kick-Off in Moabit werden baltische und deutsche Lieder zu hören sein wie Werke von Pēteris Vasks, Cyrillus Kreek und Robert Schumann. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Beusselstraße 35.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken – in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Mitte finden: