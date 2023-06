Graffitiwand an der Rummelsburger Bucht Ersatzstandort für die „Hall of Fame“ gesucht 

Legal Graffiti sprayen? Dafür gibt es in Berlin einige ausgewiesene Ort und Mauern. Jede:r ist eingeladen, hier künstlerisch aktiv zu werden: Die Arbeiten dürfen mit weißer Farbe übermalt und Wände so neu gestaltet werden. Täglich üben Jugendliche hier, dauernd entstehen neue Kunstwerke. Einer der größten und beliebtesten Orte dafür war die „Hall of Fame“ an der Rummelsburger Bucht, genauer in der Hauptstraße 9/ Georg-Löwenstein-Straße.

Doch weil hier eine Schule gebaut wird, musste die „Hall of Fame“ verschwinden. Trotz Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV ) Lichtenberg konnte bisher noch kein Ersatzstandort ausfindet gemacht werden.

Die Linke fordert nun in einem Antrag, die Suche zu verstärken. Wichtig sei, nicht irgendeine Wand zu finden, sondern eine, die sich in der Nähe der Rummelsburger Bucht befindet und gut zu besprayen ist. Außerdem solle die neu geschaffene Fläche als legale Graffiti-Möglichkeit auf der Webseite des Bezirkes genannt und am neuen Standort ausreichend viele Mülleimer zur Verfügung gestellt werden.

Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Lichtenberg, hier einige Themen dieser Woche:

Bisher drei in Lichtenberg: Linke will Milieuschutzgebiete auch in Hohenschönhausen

Theatergruppe präsentiert Erfindungen wie den Eierschneider: Museum der wandernden Erinnerung hält an verschiedenen Orten

Der Malchower See soll einen Naturlehrpfad bekommen

Das Milliarden-Ding: Grundsteinlegung für Data-Center an der Rhinstraße

Nach Radwege-Stopp: Wie geht es weiter?

Beliebte Graffitiwand musste weg: Ersatzstandort für die „Hall of Fame“ an der Rummelsburger Bucht gesucht

Name für den Vorplatz des S-Bahnhofs Wartenberg gesucht: Anwohnende des Ostseeviertels sind gefragt

Ehrenamtliche Helfende gesucht: Neue Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung eröffnet

Unseren Newsletter für den Bezirk Lichtenberg können wie alle Tagesspiegel-Newsletter für die zwölf Berliner Bezirke hier kostenlos bestellt werden.