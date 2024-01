Grüße in die Schweiz blasen Neujahrskonzert mit Alphörnern in Berlin-Lichterfelde

Der Dahlemer Verein „Alphorn Berlin“ lädt am Sonntag zum Neujahrskonzert: Zum einen bringt das Ensemble das Stück „Die Weisen aus dem Morgenland“ mit Texten nach Apostel Matthäus (2, 1-12) zur Uraufführung. Komponiert und vertont wurde das Werk von Andreas Frey, einem der aktivsten Komponisten für Alphorn-Musik der Gegenwart.

Zum anderen senden und empfangen die Berliner Alphornisten Grüße in die und aus der Hauptstadt des Schweizer Kantons Basel-Landschaft: „Berlin grüßt Liestal“ ist ein musikalischer Dialog zwischen den Alphornisten beider Städte, beim Konzert grüßt Liestal zurück.

„Verpassen Sie nicht, Zeuge dieser unvergleichlichen musikalischen Verbindung zu werden und feiern Sie mit uns den Beginn des neuen Jahres mit einem unvergesslichen Konzerterlebnis“, schreibt Horst Jaitner vom Vorstand von Alphorn Berlin. Das Neujahrskonzert findet am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lichterfelde (Hortensienstraße 18, 12203 Berlin) statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Alphörner können, je nach Grundton, bis zu vier Meter lang sein. © Verein Alphorn.Berlin

Das alte Jahr haben die Berliner Lang-Instrumentalisten – ein Alphorn bringt es je nach Grundton auf 2,50 bis etwa vier Meter Länge – übrigens ebenso würdig verabschiedet: Am 27. Dezember waren sie in der Anfangsszene einer Folge der TV-Serie „Soko Wismar“ zu sehen – und zu hören. „Der Berg ruft“ heißt die Episode, in der ein Tiroler Ex-Skirennfahrer ungewollt ums Leben kommt – hier ist der Alphorn-Verein in der ZDF-Mediathek zu bewundern (vor dem Mord).

Wer selber zum Alphorn greifen möchte, dem bieten sich in Berlin diverse Möglichkeiten. Wer schon mit dem Instrument vertraut ist, kann beispielsweise Alphorn Berlin verstärken – jeden Freitag wird geprobt. Die Proben finden in der Grundschule am Barbarossaplatz in Schöneberg statt. Und das hat seinen Grund: Denn die Musikschule Tempelhof-Schöneberg ist die Nachwuchsschmiede der Alphorn-Freundinnen und -Freunde in Berlin. Das Kursangebot der Leo-Kestenberg-Musikschule ist hier zu finden.