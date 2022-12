Günstig einkaufen nun mitten in Steglitz Das Fairkaufhaus für Gebrauchtes hat eine neue Heimat

Das Fairkaufhaus ist umgezogen: Es befindet sich jetzt in der Albrechtsstraße nahe dem S-Bahnhof Rathaus Steglitz. Kurz vor Weihnachten eröffnete das Sozialkaufhaus im Herzen von Steglitz sein neues Domizil: Ob Möbel, Haushaltsgegenstände, Kleidung oder Spielwaren, in der Albrechtstraße 117 werden Gebrauchtwaren von guter Qualität zu fairen Preisen feilgeboten.

Das Sortiment speist sich aus Wohnungsauflösungen und Einzelspenden. Viele Jahre war das Fairkaufhaus eine Institution in Lichterfelde; allerdings war die bisherige Adresse Am Stichkanal hinter der Goerzallee mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur umständlich erreichbar gewesen. Auch am neuen zentralen Standort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung im Kaufhausteam zusammen.

Das Fairkaufhaus sei eine „großartige Insititution“, sagte Kultur- und Bildungsstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) zur Eröffnung. Der Laden mache nicht nur „faire Angebote zu einem fairen Preis für Menschen, die sich mehr nun einmal nicht leisten können“. Das Kaufhaus schaffe auch Jobs und mache Angebote zur Qualifizierung. „Gerade in diesen turbulenten Zeiten fühlen sich viele vom gesellschaftlichen Leben ein stückweit ausgeschlossen“, ergänzte Sozialstadtrat Tim Richter (CDU): „Beim Fairkaufhaus geht es also um weit mehr als nur einkaufen zu gehen.“

Die Öffnungszeiten sind dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr. Noch ein Tipp: Die gemeinnützige „Union Sozialer Einrichtungen“, die Trägerin des Fairkaufhauses, bietet Hilfe bei der Auflösung von Wohnungen und beim Transport von Spenden an.

Jetzt auch in der Albrechtstraße: Blick ins Sozialkaufhaus von Spandau. © promo/Fairkaufhaus

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

Fröhliches Singen: Die Weihnachts-Spezial-Ausgabe

Die Weihnachts-Spezial-Ausgabe Süßer die Teller nie klappern: Die Aktion Warmes Essen lud zur Weihnachtsfeier

Die Aktion Warmes Essen lud zur Weihnachtsfeier Eine Trinkwasserhauptleitung durch das Erdreich glitt: Unter der Ringstraße wird bis März noch gebaut

Unter der Ringstraße wird bis März noch gebaut Wer klopfet an? Von vier Schreibtischen sind im Integrationsbüro drei verwaist

Von vier Schreibtischen sind im Integrationsbüro drei verwaist Morgen, Kinder, wird’s was geben: Die vier Weihnachtswünsche des Willkommensbündnisses für Geflüchtete – Arbeit, Wohnung, Computer und Freiwillige

Die vier Weihnachtswünsche des Willkommensbündnisses für Geflüchtete – Arbeit, Wohnung, Computer und Freiwillige Stadthafen Teltow: Es ist ein neues Hafengebäude entsprungen

Es ist ein neues Hafengebäude entsprungen Aus tausend Traurigkeiten: Paulus-Gemeinde sammelt für Geburtsklinik in Lutsk

Paulus-Gemeinde sammelt für Geburtsklinik in Lutsk Lass es schnei’n: Die polare Welt der Emma Stibbon – Ausstellung in Dahlem

Die polare Welt der Emma Stibbon – Ausstellung in Dahlem Macht hoch die Tür: Weihnachtsgottesdienste im Südwesten

Weihnachtsgottesdienste im Südwesten Hört im Zimmertheater helle Lieder: In der kleinsten Bühne des Südwesten wird Weihnukka gefeiert

In der kleinsten Bühne des Südwesten wird Weihnukka gefeiert Nun lauschet und seid froh – und zwar Mitten in der Nacht: Silvester-Orgelkonzert in Dahlem

Silvester-Orgelkonzert in Dahlem Kling, Därmchen, klingelingeling: Wie seine schleimige Oberfläche den Menschen schützt

Wie seine schleimige Oberfläche den Menschen schützt Ihr Kinderlein, kommet: Bilder für die Ukraine – Ausstellung und Auktion „Airlift UA“ am Wannsee

Bilder für die Ukraine – Ausstellung und Auktion „Airlift UA“ am Wannsee O du fröhliche! Die Frauen von Viktoria 1889 sind die Herbstmeisterinnen

Die Frauen von Viktoria 1889 sind die Herbstmeisterinnen Seht, die gute Arbeits-Zeit ist nah: Bezirksamt sucht Fachleute für die Radverkehrsplanung und für Fußverkehrsanlagen

Zur Startseite