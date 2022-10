Hängepartie für Anwohner des Hirschhofs Förderzusage des Senats steht noch aus

Die Hängepartie für die Bewohner der Kastanienallee 12, auch bekannt als Hirschhof, geht weiter. In seinem Tagesspiegel-Newsletter für Pankow berichtete Christian Hönicke über die Mietergemeinschaft, die von einer Zwangsversteigerung bedroht ist. Laut der Hausgemeinschaft könnte diese abgewendet werden, weil die Erbengemeinschaft einem Verkauf an die Hausgemeinschaft zugestimmt hat. Doch es fehlt noch an einer Förderung durch den Senat. Laut eigener Aussage warten die Mieter:innen noch auf Antwort von Seiten der zuständigen Stelle bei der Senatsbauverwaltung, nachdem sie ihren im Juni gestellten Antrag Anfang Oktober nochmals modifiziert hatten.

Auf Tagesspiegel-Anfrage bestätigte die zuständige Pressestelle des Senats, dass ein Förderantrag eingegangen sei: „Es kann bestätigt werden, dass Anfang Oktober auf Grundlage der neuen Konstruktion mit einer Stiftung modifizierte Förderanträge gestellt wurden, diesmal werden auch Fördermittel für die Modernisierung von Wohnraum begehrt.“

Ein Programm zur Modernisierungsförderung ist noch nicht in Kraft

Man prüfe derzeit die Anträge der Hausgemeinschaft und habe bereits Rückfragen an die Hausgemeinschaft gestellt, man warte auf eine Antwort. Grundsätzlich stünden Fördermittel bereit. „Allerdings ist ein notwendiges Programm zur Modernisierungsförderung noch nicht in Kraft.“ Zudem schreibt die Verwaltung: „Voraussetzung für eine Förderung ist ferner, dass das Bestandserwerbsvorhaben mitsamt den geplanten Modernisierungsmaßnahmen insgesamt wirtschaftlich ist. „ In diesem Zusammenhang seien kurzfristig Gespräche mit der Hausgemeinschaft vorgesehen.

Auf Nachfrage wurde präzisiert: „ Ein Programm zur energetischen Modernisierung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung befindet sich aktuell in Bearbeitung. Einen konkreten Termin, wann das Programm in Kraft treten wird, gibt es noch nicht, derzeit finden Abstimmungen mit den Verbänden statt. Ein Start des Förderprogramms wird noch für dieses Jahr angestrebt.

Die Hausgemeinschaft hatte am vergangenen Sonntag ein Fest in der Kastanienallee 12 veranstaltet, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen.

Hier lesen Sie weitere Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Pankow

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel -Newsletter für Pankow. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Und diesmal berichtet Patricia Wolf unter anderem über diese Themen:

Mit dem Transporter ins Kriegsgebiet: Drei Freunde retten Tiere aus der Ukraine

Thälmann-Park saniert und erneuert

Ist das Schicksal der berühmten 26 Eschen besiegelt?

Ideen für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien

Pankow auf dem Weg zur Klimaneutralität

Ein besonderer Tropfen: Weinlese in Prenzlauer Berg

Jugendschöffinnen gesucht - bewerben Sie sich!

Jan Faktor liest aus „Trottel“

Pankower Bezirksmedaille 2022 an Michael Unger verliehen

Nachruf auf den Künstler Joachim Böttcher

...und noch mehr unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite