Haus der Statistik am Alexanderplatz Bewerbungsverfahren für Raumvergabe ist gestartet

Eine Weile wird es noch dauern, bis der markante Bau am Alexanderplatz mit Leben gefüllt sein wird. Doch am vergangenen Montag ist nach langem Vorlauf der Startschuss für das Bewerbungsverfahren um die ersten langfristig nutzbaren Flächen im Modellprojekt Haus der Statistik am Alexanderplatz gefallen. Vergeben werden Flächen für Kunst, Kultur, Bildung & Soziales.

Seit 2018 werden diese Flächen treuhänderisch entwickelt von der ZUsammenKUNFT Berlin eG als Teil der Kooperationsgemeinschaft „Koop5“. Diese Gemeinschaft setzt sich zusammen aus Akteuren aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant

Die Pläne im Überblick Nach der geplanten Fertigstellung Mitte 2024 soll die Berliner Verwaltung einen Großteil der Flächen beziehen

Ab Ende 2025 werden dann sieben Stockwerke im „Haus A “ bezogen werden können

Am 13. März um 18 Uhr findet eine digitale Veranstaltung zum Vergabeprozess statt

Noch sieht der Gebäudekomplex wie eine Ruine aus. Nach einer kompletten Entkernung werden derzeit die Bestandsgebäude saniert. Nach der geplanten Fertigstellung Mitte 2024 soll die Berliner Verwaltung einen Großteil der Flächen (Bauteil A-D) beziehen.

Ab Ende 2025 werden sieben Stockwerke in dem markanten Kopfbau bezogen

Ab Ende 2025 werden dann sieben Stockwerke im „Haus A “ bezogen werden können. Das ist der bekannte Kopfbau, auf dessen Dach weithin sichtbar das Signum „ALLESANDERSPLATZ“ leuchtet. Für diese Flächen ist eine Nutzung aus Kunst, Kultur, Soziales und Bildung vorgesehen. Im jetzt gestarteten Bewerbungsverfahren geht es um diese Räume. Wie der Vergabeprozess läuft und alle weiteren Fragen zum Bewerbungsverfahren, können in einer digitalen Veranstaltung geklärt werden. Diese findet statt am Montag, den 13. März, um 18 Uhr. Die Veranstaltung kann verfolgt werden über zoom unter folgendem Link: https://us02web.zoom.us/j/85668853691 (keine Anmeldung erforderlich). Weitere Infos hier.

