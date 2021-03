Seit dem Sommer 2020 wird vor dem Rathaus von Berlin-Spandau gebuddelt. Der Grund: eine böse Havarie am U-Bahnhof. Der Rathausplatz ist mittlerweile besser eingezäunt als der Serengeti-Safari-Park in der Lüneburger Heide. Der Markt musste auch schon umziehen - und das am größten Berliner Busknoten.

Eigentlich sollte der Platz zum 1. März 2021 wieder frei sein – die Frist der Senatsverwaltung für Verkehr („28. Februar“) ist abgelaufen. Passiert da noch was? Jetzt gibt es frische News aus der BVG-Zentrale, über die der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel jetzt berichtet hat.

„Durch einen Trinkwasser-Rohrbruch vor ein paar Monaten waren große Teile des Gehwegs vor dem Treppenausgang und Teile neben dem Ausgang unterspült worden. Die in der Folge notwendigen Arbeiten waren ursprünglich bis zum Jahresende angedacht, leider haben sich aufgrund von Corona Verzögerungen in der Logistik ergeben“, sagte ein BVG-Sprecher dem Spandau-Newsletter.

„Zum jetzigen Stand sind die Erdbauarbeiten bereits fertiggestellt." Im Anschluss beginnen die Pflasterarbeiten. „Geplant sind dafür ca. zwei Wochen. Wenn alles gut geht, können wir voraussichtlich Anfang April die Baustelle beräumen.“

Eine Baustelle entsteht 2021 auch auf der anderen Seite des U-Bahnhofs: Denn die erste der legendären Rampen in die Tiefe sollen abgerissen werden - hier die Details im Spandau-Newsletter.

12 Bezirke, 240.000 Abos: Den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Die BVG hat noch ganz andere Baustellen in Spandau - auch auf den Straßen: Denn an Berlins größtem Busknoten wird ab April der neue Expressbus X37 rollen. Die Linie von Ruhleben bis Falkensee hat die BVG im Spandau-Newsletter vorgestellt - hier sind alle Details.

Lesen Sie mehr zum U-Bahnhof Rathaus Spandau: Zur Eröffnung im Oktober 1984 kam sogar Kanzler Helmut Kohl, CDU, persönlich - mit der U-Bahn. Hier im Tagesspiegel lesen Sie den Bericht, was damals los war.

Und hier die Themen, die Sie im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau finden. Eine Auswahl der Top-Themen.

- Coronalage in Spandau: Jetzt schon 6 Teststellen - und 3 konkrete Standort-Ideen im Newsletter vom Stadtrat. Ob die Gesundheitssenatorin wohl antwortet?

- Jerusalema-Song: Das neue Super-Video aus dem Waldkrankenhaus

- Neue Pfarrerin aus Siemensstadt und Staaken stellt sich im Newsletter vor

- Problemviertel Pepitahöfe: Dreck, Schreie, Falschparker - und konkrete Ideen, was man machen kann

- Seilbahn oder lieber eine Fähre über die Havel nach Tegel?

- Wildtiergehege in Hakenfelde wird Baustelle: Jetzt kommt der Elektrozaun - hier sind alle Details

- Newsletter-Rätsel um fränkische Straßennamen in Kladow

- WC-Posse am Metzer Platz: Das sagen Stadtrat und Senat zum Hingucker

- Neuer Kunstrasen in Kladow, viele LED-Lampen: Bautermine aus dem Sportausschuss

- Wo ist der Mittelpunkt von Spandau? Viele Leserbriefe, viele Zeichnungen, viele Karten

- Innensenator zu Havellärm: Die Agenda der Wasserschutzpolizei im Kampf gegen Krach und Raser

- Wasserball-Arena: Wie gefährlich ist der Molch auf der Wiese im Südpark?

- Freibad Staaken-West: Stadtrat spricht über die Sommersaison 2021

- Zitadelle: Tipps und Baustellenhinweise

- Musikschule: neue Chefin, neue Ideen

- Wie viele Hunde leben in Spandau? Schätzen Sie mal! Die neue Statistik ist da

