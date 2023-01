Hilfe für Obdachlose in Berlin Wie und wo Sie jetzt gezielt spenden können

Das Bezirksamt und das Amt für Soziales haben für die Verteilung warmer Decken an Bedürftige in der Wohnungslosenunterkunft in der Paul-Gesche-Straße gesorgt. In der Einrichtung werden nun noch dringend Handtücher, Badetücher, Duschgel, Zahnpasta, Töpfe, Pfannen und Ledersofas (zur leichteren Reinigung) benötigt.

Kleinere Mengen können in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr direkt in der Paul-Gesche-Straße 9 abgegeben werden. Größere Mengen oder Gegenstände können nach telefonischer Vereinbarung abgeholt werden (Telefon 0176/16372050).

Die Unterkunft für Wohnungslose in der Paul-Gesche-Straße ist eine der größten in Berlin und die größte im Bezirk Lichtenberg. Dort können 246 Personen unterkommen - nicht nur zur Übernachtung und zum Essen, sondern auch zur sozialen Beratung. „Wir brauchen dringend mehr Wohnraum für alle Menschen in Lichtenberg“, sagt Kevin Hönicke, Bezirksstadtrat für Soziales (SPD).

Außerdem gab es 30 Powerbanks für die Obdachlosenhilfe. Die mobilen Stromspeicher sind praktisch für alle Menschen, die nicht regelmäßig die Möglichkeit haben, ihr Handy aufzuladen. Die Obdachlosenhilfe steht mit einer Essensausgabe jeden Montag um 18.00 Uhr am Bahnhof Lichtenberg am Ausgang an der Lichtenberger Brücke.

Auch die Obdachlosenhilfe benötigt Spenden. Ganz akut wird ein Klapptisch benötigt. Die Organisation kann vor Ort am Lichtenberger Bahnhof oder bei Facebook kontaktiert werden.

