Historischer Platz in Berlin soll bebaut werden Wo Kästner und Nabokov Tennis spielten

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Früher galten die "Tennisplätze am Ku’damm" als Institution: Prominente wie die Schriftsteller Erich Kästner und Vladimir Nabokov spielten auf der Wilmersdorfer Anlage. Das seit 16 Jahren brachliegende Gelände gehört zum denkmalgeschützten WOGA-Komplex des Architekten Erich Mendelsohn, das bekannteste der Gebäude ist die heutige Schaubühne. Jetzt rückt eine geplante Wohnbebauung näher, gegen die Anwohnende seit 2016 protestieren. Aktuelle Pläne wurden im BVV-Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Bildhauer und Maler stellt in geschlossenem Ku’damm-Geschäft aus

Hostel „Happy Go Lucky“ kämpft gegen amtliches Ultimatum zur Entfernung seiner Street-Art-Fassade

Neben der Baustelle am Kaiserdamm ist vier Wochen lang wieder Radverkehr möglich

Die Xantener Straße soll zur Fahrradstraße werden – aber warum dauert das so lange?

Obdachlose sprechen über ihr Leben am Stuttgarter Platz

Ungewöhnlicher Hindernislauf im Olympiapark

Neuer Laden für Porzellan und Keramik aus den 1950-er bis 1970-er Jahren

